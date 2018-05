Baas Verkade: 'Blijf niet lijdzaam in een baan hangen die je ongelukkig maakt'

,,Als jij drie dagen of langer achter elkaar met tegenzin naar je werk gaat, moet er iets veranderen. Er moet in ieder geval licht aan het einde van de tunnel zijn en anders moet je die zelf gaan creëren. Ik hanteer het principe dat je altijd je hart moet volgen en doen wat je gelukkig maakt. Dat klinkt als een open deur, maar ik heb het zelf radicaal gevolgd: drie keer in mijn loopbaan heb ik mijn functie opgegeven om voor Artsen Zonder Grenzen te gaan werken. Ik pluk er nog de vruchten van."

,,Ik snap heel goed dat je soms in een situatie kunt zitten met beperkte mogelijkheden. Met een gezin en een hoge hypotheek kun je niet zomaar alles laten vallen. Dat wil niet zeggen dat je dan maar lijdzaam in een baan moet blijven hangen die je ongelukkig maakt."

Quote Als plan A niet werkt, zijn er nog 25 letters over in het alfabet Koen Regout

,,Iedere dag dat je niet gelukkig bent terwijl je er iets aan kunt doen, is een belediging voor mensen die niets aan hun ongeluk kunnen doen. Je kunt op zijn minst gaan rondkijken naar andere banen of zoeken wat je wel gelukkig maakt. Loop op een zaterdag mee met je droombaan. Kijk of je een dag minder kunt werken om in die tijd aan je droom te werken. Maak het bespreekbaar bij je baas. Ik hoorde ooit van iemand: als plan A niet werkt, zijn er nog 25 letters over in het alfabet."

Kans liggen

,,Ga in ieder geval aan het stuur zitten. Vergelijk het met een verblijf in een hotel waar je een kamer met een vieze badkamer krijgt. Als je pas bij het uitchecken meldt dat je badkamer vies is, heeft de hoteleigenaar geen kans gekregen om er iets aan te doen of om je te compenseren. Dan laat je echt een kans liggen."

,,Geen enkele baan is 100 procent leuk. Er zitten altijd klusjes bij die vervelend zijn. Zolang die ongeveer 10 procent van je werk in beslag nemen, moet je ze zo snel mogelijk achter de rug krijgen. Ik doe ze het liefst gelijk het eerste moment in de ochtend. Dan zit je er tenminste niet tegenaan te hikken tijdens de leuke dingen die je doet. Als je het niet gelijk kunt doen, zet er dan een tijdstip voor, dan zit het in een soort doos en is het uit je hoofd."

,,Zodra je werk doet wat je leuk vindt, is het niet erg om snoeihard te werken. Het geeft zelfs energie. Vergelijk het met werken in de tuin, als je dat leuk vindt kun je er de hele zaterdag mee bezig zijn terwijl je de tijd helemaal vergeet.”

Over deze serie Elke week geeft een topondernemer of ceo van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



