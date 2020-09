Bedrijfsongevallen: ‘Trek zelf óók aan de bel als het onveilig is’

‘Wij vrouwen worden opgevoed met het idee dat we lief moeten zijn’

10 september Veel vrouwelijke professionals zijn te bescheiden om zichzelf voldoende in de schijnwerpers te plaatsen. Ze zijn vaak bang om bazig over te komen, waardoor ze zich onnodig af laten troeven. Nancy Poleon en Jikkie Has zijn erin gespecialiseerd vrouwen meer zakelijk zelfvertrouwen te geven. Wat zijn hun beste tips?