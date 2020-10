Beloning in crisistijd: Hogere winstuitkering en extraatje voor Albert Heijn-medewerkers

Hiermee wordt het supermarktpersoneel even in het zonnetje gezet. ,,We hebben natuurlijk een hele uitzonderlijke periode achter de rug”, laat de woordvoerder weten. ,,We willen onze medewerkers bedanken voor hun inzet, zeker in deze coronatijd. Dat zijn de dingen die we doen om waardering te tonen en medewerkers extra te bedanken. ”

Daarnaast wordt over de twaalfde salarisperiode van het jaar ook 15 procent extra loon aan de medewerkers uitgekeerd. Albert Heijn-personeel ontvangt namelijk dertien periodesalarissen per jaar, ieder op basis van een periode van vier weken.



Tijdens de pandemie gaat het goed met de supermarktbranche en dat is ook terug te zien bij Albert Heijn. Naar verwachting kan het bedrijf op een hogere winst rekenen dan in eerste instantie was verwacht. Ceo Marit van Egmond erkent in een bericht aan het personeel dat de ‘bijzondere omstandigheden’ veel van hen vraagt, maar er ook voor heeft gezorgd dat het een ‘uitzonderlijk jaar’ was voor Albert Heijn. ,,We staan er goed voor”, benadrukt ze.