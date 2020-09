Belt of appt je baas ook als je vrij bent? Dit doe je eraan

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Ik word buiten werktijd regelmatig geappt of gebeld door werk, en er wordt ook verwacht dat ik dan reageer. Hoe zorg ik dat mijn vrije tijd weer van mij is?’

Thijs Launspach is psycholoog, gespecialiseerd in stress en burn-out. Hij schreef de boeken Fokking Druk en Werk kan ook uit. Launspach: ,,De enige manier waarop je topprestaties op lange termijn kan volhouden, is als je je hoofd ook af en toe rust geeft. Onbereikbare momenten zijn belangrijk voor je prestaties én gezondheid.’’

Annemie Schuitemaker van Career & Live heeft een achtergrond in Human Development in Organisation studies en geeft trainingen over werkstress en werk-privébalans. ,,Er zijn mensen die werk en privé graag integreren, anderen houden het liever gescheiden. Het ene is niet beter of slechter dan het ander. Wees vooral niet bang om onbereikbaar te zijn. Word je betaald om tien uur per dag online te zijn, of voor een taak?’’

Zo regel je offline-tijd.

1. Maak duidelijke afspraken met collega’s

Launspach: ,,Je kunt me bijvoorbeeld bellen als de tent in de fik staat. Is het niet noodzakelijk om te bellen? Mail dan, zo kan iemand het bericht bekijken wanneer het hem of haar uitkomt. Door technologie kunnen we continu bereikbaar zijn, dat betekent niet dat we het ook altijd móeten zijn.’’



Schuitemaker: ,,Veel mensen die een mail binnenkrijgen denken dat ze meteen moeten reageren; zeker als de manager mailt. Maar is dat ook zo? Misschien heeft de ander pas maandag antwoord nodig, niet op vrijdagavond. Maak expliciete afspraken, zeker nu we veel thuiswerken. Wanneer ben je wel of niet bereikbaar, hoe snel moeten collega’s reageren op mail? Er zijn heus minimale afspraken waar het hele team zich in kan vinden.’’

2. Antwoord gewoon niet

Schuitemaker: ,,Laat je niet continu afleiden door impulsen, ook niet op werkdagen. Leg die telefoon weg en probeer mail alleen te openen nadat je die belangrijke taak af hebt, of als je even minder energie hebt. Zelf check ik twee keer per dag mijn mail en reageer binnen 48 uur. Bij spoed bellen mensen wel.’’



Launspach: ,,Hou elkaar aan de afspraken. Belt iemand op je vrije dag om de vergaderagenda voor volgende week aan te passen? Spreek elkaar daarop aan: ‘dit vind ik nu niet zo belangrijk’.’’

3. Scheid werk en privé

Launspach: ,,Je kunt een werktelefoon aanvragen en die uitzetten na 17.00 uur. Dan wordt werk minder verweven met je persoonlijke leven.’’



Schuitemaker: ,,Andersom geldt hetzelfde. Sommige mensen willen altijd – ook op werk - bereikbaar zijn voor de kinderen bijvoorbeeld. Ook dan: probeer twee verschillende telefoons of sim-kaarten. En stel een ander geluid in voor de kinderen.’’

4. Maak afspraken met jezelf

Launspach: ,,Normaal gesproken zijn de begin- en eindtijd van werk gemarkeerd, sinds corona werken veel mensen in hun vrijetijdsomgeving. Even dat ene mailtje beantwoorden is makkelijker, en voor je het weet zit je tot 20.00 uur te werken. Maak afspraken met jezelf en vraag collega’s of je partner om je daaraan te herinneren.’’



5. Begin klein

Schuitemaker: ,,Dit patroon verander je niet van de ene op de andere dag. Leg je werktelefoon maandagavond eens in de kast. Niks gemist? Beter geslapen? Vier het succes, en probeer het morgen weer.’’



