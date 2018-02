Bij dit bedrijf heeft iedereen met carnaval vrij

Werknemers van de Mars-fabriek in Veghel kunnen zich maandag onbekommerd in het feestgedruis storten. Op carnavalsmaandag draaien de machines namelijk niet. Het nuttige wordt er die dag gecombineerd met het aangename, zegt een woordvoerder. ,,We werken met chocola, dat stolt als je stopt, dus normaal gesproken moeten de machines altijd doordraaien."

Hun vijf ploegen zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week in de weer. ,,Maar twee dagen per jaar moeten we de machines stilzetten voor onderhoud. Daarvoor hebben we Eerste Kerstdag en carnavalsmaandag uitgekozen. Dat zijn dagen die onze werknemers toch graag vrij willen hebben. Zo doen we het al heel lang.’’

Twee extra vrije dagen

Dit zijn twee extra vrije dagen voor de medewerkers van het bedrijf. ,,Werknemers die niet uit Nederland komen snappen het eerst soms niet, want carnaval is geen internationale feestdag, maar als we het uitleggen begrijpen ze het. We hebben er in ieder geval nog nooit klachten over gehad. Maar het kantoor is nog wel open, dus als werknemers maandag wel willen komen dan kan het.’’

Ook bij Bavaria in Lieshout heeft een groot deel van het personeel een vrije dag. Alleen personeel dat het bier bij horecagelegenheden brengt, moet aan de slag. Maar niet hoeven werken met carnaval is eerder de uitzondering dat de regel. In een reclamecampagne bepleitte de bierbrouwer onlangs dat iedereen met carnaval twee dagen vrij zou moeten zijn. Een ludieke actie die leidde tot een serieuze campagne met een massaal ondertekende petitie. Afgelopen woensdag meldden tweehonderd feestgangers zich in Den Haag om deze te overhandigen aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Quote Wie vrij wil, moet dat natuurlijk eerst afstemmen, maar in principe kan het Monique Mols van ASML

Wat de politiek met de handtekeningen doet is nog de vraag, maar bij ASML in Veldhoven gaat het werk tijdens carnaval vooralsnog gewoon door. Wie vrij wil zijn om zich in het feestgedruis te storten, moet een snipperdag opnemen. Dat doet een deel van de 10.000 werknemers dan ook. ,,Het is voor ons een periode vergelijkbaar met de vakanties. Wie vrij wil, moet dat natuurlijk eerst afstemmen, maar in principe kan het’’, zegt Monique Mols van het bedrijf, dat chipmachines maakt.

Fabriek

Mols: ,,Je merkt op de parkeerplaats en in het restaurant dat het iets rustiger is dan normaal, maar verder gaat het werk gewoon door. We zijn wel een fabriek, maar we maken een ander soort product. Het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld blikken soep vullen, waarbij de machines moeten blijven draaien.’’