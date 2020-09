Bij dit bedrijf krijgen ze al een thuiswerkvergoeding van 500 euro

Het internationale softwarebedrijf OutSystems werkt al twee maanden met een thuiswerkvergoeding voor werknemers, vertelt vicepresident Willem van Enter. Wereldwijd gaat dat om 1500 mensen, in Nederland heeft de leverancier van een software ontwikkelplatform 40 man in dienst.



,,We waren de overheid iets te snel af en zijn al eerder gestart met een eenmalige thuiswerkvergoeding van 500 euro netto. We vinden het heel belangrijk dat mensen op een verantwoorde manier thuis kunnen werken. Iedereen die spullen nodig heeft, kan de kosten hiervan declareren. We zijn daarin redelijk innovatief: als iemand een goede koffiemachine wil, heb ik daar geen moeite mee, mits de basis goed verzorgd is. Ik check dan eerst of de desbetreffende werknemer een goede stoel, tafel en beeldscherm heeft.”



,,Er wordt het vaakst geld uitgegeven aan een goede bureaustoel. Een groter beeldscherm is een goede nummer twee. Daarnaast declareren mensen geld voor bureaus, tafels en willen ze graag investeren in een goede internetverbinding. Sowieso betalen we al sinds het begin van de crisis de maandelijkse internetkosten van al onze werknemers. We merken dat werknemers er heel verantwoordelijk mee omgaan. Voor ons is het ook belangrijk dat er daarnaast aandacht is voor een goede balans tussen werk en privé. We willen niet dat onze medewerkers een goede stoel aanschaffen en vervolgens 8 uur doorbeuken. Dat vinden we niet verantwoord.”