Christina (30) is Sustainability Manager: ‘Voor deze baan moet je dingen echt willen veranderen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer , een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Christina Geierlehner (30), Sustainability Manager bij Hewlett–Packard.

Sustainability Manager, dat klinkt belangrijk. Wat doet je precies?

,,Een Sustainability Manager is een vertegenwoordiger van duurzaamheid. Bij HP ben ik dé expert op het gebied van duurzaamheid. Ik adviseer het management over de manier waarop wij onze producten maken en ik onderhoud contacten met onze zakenrelaties. Zodat niet alleen wij duurzaam zijn, maar onze partners ook.’’

Wat vind je het allerleukst aan je functie?

,,Het allerleukst vind ik het thema zelf; duurzaamheid. Het is mijn taak om op de hoogte te blijven van alle mogelijkheden en de laatste veranderingen in de wetgeving. Je kunt heel ambitieus zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld het plastic schuim van de printerverpakkingen tot wel 40 procent gereduceerd. Als alternatief gebruiken we vezelkussens en glaspapier. Met dat soort ideeën ben ik nu druk bezig.’’

En wat maakt het minder leuk?

,,Als mensen niet naar je luisteren. Bij dit werk is de regel: hoe hoger duurzaamheid op de agenda van het bedrijf staat, hoe leuker en makkelijker het is.’’

Volgen mensen je adviezen goed op?

,,Ik heb het gevoel dat iedereen in het bedrijf naar me luistert. HP is een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Dus ik denk dat iemand van de verkoop net zo serieus wordt genomen als ikzelf. En als ik toch weerstand krijg, dan probeer ik mijn verhaal met feiten te onderbouwen, om de mensen te overtuigen.’’

Je bekleedt een hoge functie en je bent pas 30 jaar. Hoe kom je eigenlijk aan deze baan?

,,Ik denk dat drie dingen doorslaggevend zijn geweest. Ten eerste moet je passie hebben voor duurzaamheid. Je moet beschikken over de mindset dat je ook echt iets wilt veranderen. En tot slot speelt ervaring natuurlijk een grote rol. Je krijgt niet zomaar een dergelijke functie. Ik heb hiervoor bij een bedrijf gewerkt waar ik klanten hielp op hun weg naar CO2-neutraliteit. Verder heb ik gewoon een algemene opleiding, namelijk rechten en international business. Mijn carrière hiervoor draaide echt niet alleen om duurzaamheid.’'

Aan wie zou je de baan absoluut afraden?

,,Als je ‘bang’ bent om te veranderen, of je vindt alles goed zoals het is, dan is deze baan niet geschikt voor jou. Je moet wel gedreven zijn.’’

Gedreven; hoeveel uur per week werk je? En wat krijg je ervoor terug?

,,Ja, ik ben wel een carrièremens. Hoeveel uur ik werk kan ik niet zeggen. Soms heb ik een deadline en dan moet ik wel leveren, maar de volgende week ga ik weer iets eerder naar huis. Dat is hoe het werkt: als het belangrijk is, dan moet ik er wel echt zijn. Het salaris is voor mij niet het allerbelangrijkst. Ik wil iets doen waar ik achter sta.’’

Hoe werken jullie sinds de coronacrisis?

,,Tot op heden heb ik nog geen dag op kantoor gezeten, want toen ik in deze functie begon was de crisis nog maar net op zijn hoogtepunt.



Mis je je collega’s niet een beetje?

,,Ik ken ze nog niet allemaal even goed, want ik spreek ze vooral online, maar we gaan binnenkort weer op leuke uitjes met het hele bedrijf. Daar zit ik wel op te wachten.’’

