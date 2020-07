Coolblue breidt uit naar Duitsland, start er bezorgdienst en opent winkel

Duitsers kunnen vanaf nu via een Duitstalige website of app van het bedrijf bestellingen doen. Die goederen worden geleverd vanuit een distributiecentrum in Tilburg. Coolblue stak eerder al de Belgisch-Nederlandse grens over. In Brussel opende het bedrijf onlangs zijn grootste fysieke winkel, die als uithangbord voor het bedrijf moet dienen.

Coolblue-oprichter Pieter Zwart is verheugd met de uitbreiding. ,,We starten er met het bezorgen en installeren van witgoed. Snel volgen meer producttypes en diensten en gaan we zoveel mogelijk bestellingen van kleine producten bij klanten met de fiets bezorgen. En er komt binnenkort natuurlijk ook een fysieke winkel’’, geeft hij aan in de persaankondiging.

Concurrentie

Tegen het FD zegt Zwart zich geen zorgen te maken over de concurrentie in Duitsland. Coolblue moet het daar opnemen tegen onder andere Amazon en Otto. Dat schrikt de topman niet af. ,,We concurreren al twintig jaar met allerlei gigantische bedrijven’’, zegt hij in de krant.

Coolblue, met zo’n 5000 medewerkers, heeft op dit moment in totaal twaalf fysieke winkels. Vorig jaar behaalde het bedrijf een omzet van 1,5 miljard euro.