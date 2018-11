Damy (25) durfde door werkstress zijn huis niet meer uit

Koning bezoekt werkzoeken­den: over de pijn van de afwijzing

14:54 Ze zijn werkzoekend, of helpen mensen zonder baan juist in hun zoektocht naar arbeid. Bij de Stichting JobHulp in Culemborg komen ze samen. Vanochtend bracht koning Willem-Alexander, de enige Nederlander die al sinds zijn geboorte wist wat zijn beroep zou worden, er op verrassingsbezoek. De vorst, tegen de werkloze Jos: ,,Frustrerend toch, zitten wachten op antwoorden die er niet komen?’’