De beautysalon van Ingrid blijft noodgedwongen dicht, want ze zit in een sportschool

Radeloos is ze inmiddels en ze wordt langzamerhand steeds moedelozer. Sinds vorige week maandag mogen Ingrid en haar drie medewerkers officieel weer klanten ontvangen in hun schoonheidssalon. Het team wil ook niets liever dan de deuren weer openen van haar salon in het Utrechtse Leidsche Rijn, om weer zeven dagen per week aan de slag te gaan.



Maar de deur blijft dicht. Want het pand van sportschool Sportcity mag niet open voor publiek, vanwege de hier nog wel altijd geldende beperkingen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En daar is de schoonheidssalon nu de dupe van, legt een balende Ingrid Slieker uit. Ze hoopt dat zo snel mogelijk alsnog een creatieve oplossing wordt bedacht, zodat de salon in de sportschool open kan.