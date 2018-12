De kerstborrels komen er weer aan: hoeveel drankjes kun je drinken?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Aflevering 19: Wat te doen met die jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsborrels?

De Kwestie

Mark (26) is sinds kort werkzaam bij een advocatenkantoor. Zijn nieuwe collega’s hebben het over niets anders dan over de aankomende kerst- en nieuwjaarsborrels. Hij begint er zelf ook al zin in te krijgen, maar hij vraagt zich ook af hoe die borrels precies verlopen. Kan hij gewoon een paar biertjes drinken? Of is het toch de bedoeling dat hij na twee glazen overgaat op de cola? En hoe komt hij hierachter?

De Kenners

Alcohol en de bedrijfsborrel lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar of het nou zo'n goed idee is dat er op een personeelsfeest gedronken wordt? Met alcohol in het spel vervagen grenzen en ontstaan er sneller ruzies. ,,De meeste problemen die zich voordoen tijdens of na het bedrijfsfeest, worden veroorzaakt door overmatige consumptie van alcohol”, aldus mr. Jan Dop, partner bij Russell advocaten.

Dop: ,,Alcoholmisbruik kan een reden kan zijn voor ontslag op staande voet, maar is dat niet altijd. Het alcoholmisbruik kan een ziekte zijn, of er is bijvoorbeeld sprake van een eenmalig incident, dat niet opweegt tegen vele jaren voorbeeldig functioneren. Ook speelt de functie van de werknemer een belangrijke rol. Als iemand onmisbaar is voor het bedrijf dan is men waarschijnlijk bereid meer door de vingers te zien.’’

Soms melden medewerkers zich de dag na de kerstborrel ziek. ,,Het is dan de vraag of de werknemer echt ziek is of dat hij of zij een kater heeft. Een werkgever die twijfelt, kan het best direct een spoedcontrole door een arboarts uit laten voeren”, aldus Dop. Een werkgever kan ook vooraf laten weten wat de gevolgen zijn bij ziekmelding vanwege een hevige kater. Ook kan hij de werknemers erop wijzen dat ze een vrije dag op kunnen nemen.

De kerstborrels zijn niet enkel ellende. Mark Uilhoorn, advocaat en gespecialiseerd in het arbeids- en ontslagrecht: ,,De bijeenkomsten kunnen niet alleen gebruikt worden om met bekende collega’s te spreken, maar ook om contact te maken met mensen die je nog niet goed kent. Op deze manier kun je relaties met collega’s versterken en dat kan weer leiden tot betere samenwerking op de werkvloer.”

De meeste bedrijven hebben een alcoholbeleid. ,,Of dit beleid ook geldt tijdens een eventuele borrel, hangt af van hoe het bedrijf dit heeft ingesteld. Dit beleid moet ook gedragen worden door de werknemers: de OR moet het bijvoorbeeld omarmen. Het wordt aangeraden om hier als organisatie duidelijke afspraken over te maken. Het is namelijk vaak niet duidelijk wat wel en niet onder werktijd valtMaart wat er tijdens een kerstborrel gebeurt, is wel degelijk van invloed op je functioneren binnen een organisatie”, vertelt Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut.

Werkgevers doen er ook verstandig aan om ervoor te zorgen dat iedere werknemer bij binnenkomst in het bedrijf op de hoogte is van desbetreffend beleid, volgens Van Hasselt.

De Oplossing

Als je leidinggevende niet duidelijk is over de regels, kun je vragen of hij of zij hier wat duidelijkheid over kan verschaffen. Misschien is er een alcoholbeleid of een social mediabeleid, zodat niet alles wat er op de kerstborrel gebeurt op het internet verschijnt. Vraag in ieder geval van te voren hoe het zit.

Van Hasselt: ,,Het is voor werknemers altijd fijn als ze weten waar ze aan toe zijn. Is dit niet helemaal duidelijk, dan kan je dit natuurlijk altijd even vragen bij je leidinggevende.”

Drinken met mate is altijd redelijk. Uilhoorn: ,,Het is verstandig om niet te veel alcohol te drinken tijdens de vele borrels. Met dubbele tong een gesprek voeren met de leidinggevende of collega’s is niet bepaald een fijn visitekaartje. Je loopt het risico voortaan minder serieus te worden genomen.”