Deze culinaire kenners zorgden achter de schermen voor jouw perfecte thuiskerstmenu

Voor een aantal mensen die werken betekent de kerstperiode vooral een tandje bijzetten. Ook na de sluiting van de horeca is dit nog steeds het geval bij kenners uit de culinaire wereld. Want zij zorgen er achter de schermen voor dat jij een succesvol kerstmenu op tafel zet. Maar wie is toch die bedenker van je kerstgerecht, de patissier van jouw kerstdessert of die wijnkenner die met goede adviezen komt?

Volledig scherm Chefkok Peter Gast. © Miele Nederland

Veel restaurants bieden een thuismenu aan met kerstgerechten. Miele Nederland bedacht een kerstbox waarmee je sterrengerechten zelf maakt, onder online begeleiding van chef Peter Gast van oud-sterrenrestaurant ‘t Schulten Hues.

Waar de ene thuiskok kiest voor gemak, heeft de ander behoefte aan uitdaging. Met die laatste groep in gedachten bedacht Miele Nederland, producent van huishoudelijke- en keukenapparatuur, een speciale kerstbox. Daar zitten ingrediënten in voor een menu van een voormalige sterrenzaak, met online kookworkshop van de sterrenchef en een chef van Miele.

Dit idee is een follow-up van de online kookworkshops die Miele sinds de coronacrisis online aanbiedt. ,,Met de kerst wilden we uitpakken, iets bijzonders doen. Heel veel restaurants sturen je een box toe met gerechtjes die je alleen nog maar in de magnetron hoeft te doen. Met onze box ga je zelf aan de slag,” vertelt Hugo Smeenk, marketeer bij Miele Nederland. ,,Sommige dingen zijn al voorbereid, anders sta je dagen in de keuken. Maar het snijden, koken en borden opmaken doe je allemaal zelf, zoals een sterrenchef dat zou doen.”

Quote Sommige dingen zijn al voorbereid, anders sta je dagen in de keuken. Maar het snijden, koken en borden opmaken doe je allemaal zelf Hugo Smeenk

Miele wilde het liefst samenwerken met een sterrenrestaurant dat op een hoogtepunt is gestopt. Met het oud-sterrenrestaurant ‘t Schulten Hues van Peter Gast en zijn vrouw Jacqueline van Lier dat in 2018 zijn deuren sloot klikte het meteen. ,,We hebben samen met chef Peter het idee uitgedacht. Zo zijn we tot een viergangendiner gekomen met zijn ‘signature dishes’, zoals de beroemde langoustines.”

Je hoeft volgens Smeenk geen keukenapparatuur van Miele te hebben om het menu te kunnen maken. ,,Dat kan ook gewoon in een normale keuken, als je maar een oven en gasfornuis of inductieplaat hebt. Het moet voor iedereen maakbaar zijn. Ondanks dat ik geen held in de keuken ben, ga ik de box zelf ook maken. met de online video en de uitleg moet het helemaal goed komen.”

Tip van de chef: ,,Volgens chefkok Peter is voorbereiding key. Ruim voor je begint je werkblad op en lees je goed in.”

Volledig scherm Bart-Jeroen Overveld met zijn twee zoontjes in het bos op zoek naar inspiratie voor de kersttaart. © Privé-archief

Geen kerstmenu zonder een spectaculair dessert. Bart-Jeroen van Overveld is productontwikkelaar bij Bakker Goedhart Patisserie en ontwikkelde exclusief voor Albert Heijn een speciale kersttaart en bakte in korte tijd honderden exemplaren.

Een jaar van tevoren begon Van Overveld met nadenken en het maken van een plan. Dit jaar liet hij zich inspireren door de Britten. ,,In Engeland worden wedstrijden gehouden voor de mooiste Woodland cake, zo kwamen we op het idee voor de Luxe Woodland-taart.”

Een Woodland Cake wordt gekenmerkt door houtstructuren. Iets wat ook in de creatie van deze patissier is terug te zien. ,,Ik ben met mijn kinderen het bos ingegaan, op zoek naar boomschors. Van die schors is met een 3D-scanner een mal gemaakt voor de taart.” Maar hoe maak je eigenlijk een taart voor een zo breed mogelijk publiek, ofwel klanten van Albert Heijn? ,,Kinderen moeten het ook lusten. Daarom hebben we er een chocolade moussetaart van gemaakt, dat is meer geschikt voor Nederland en die techniek beheersen we heel goed.”

Volledig scherm De Luxe Woodland-taart. © Albert Heijn

De taart is in delen gemaakt en bestaat uit 7 lagen, met chocolademousse en onder meer een laag stoofpeertjes. ,,Die komen ondermeer uit Strijen en zijn speciaal voor ons gestoofd.” Het team moest in korte tijd honderden taarten weten te maken zodat ze gedistribueerd konden worden naar de winkels van Albert Heijn.

De patissier is ontzettend trots op het resultaat. ,,Voor de retail is dit heel uniek. Een bedrag van 15 euro lijkt veel, maar bij een speciaalzaak zou je hier het dubbele voor betalen.” Volgens Overveld hoef je de taart niet per se als dessert te serveren bij het kerstmenu, je kunt ‘m ook prima bij de koffie eten.

Volledig scherm Laura Lemmers. © WijnSpijs

Bij lekker eten hoort volgens veel Nederlanders een lekkere wijn. Daar hielp wijnspecialist Laura Lemmers (34) mensen in aanloop naar de kerst bij met een online workshop. Ze weet precies waar je welke fles bij schenkt.

Laura Lemmers (34) is voormalig restauranteigenaar, oprichter van foodblog WijnSpijs en wijnspecialist. Voor de coronacrisis organiseerde WijnSpijs nog culinaire wandelingen langs 6 restaurants waarbij deelnemers een gerechtje met bijpassende wijn krijgen. ,,Dat ligt natuurlijk sinds de coronacrisis op z’n gat.” Stilzitten was voor Lemmers en haar partner Wouter geen optie. Daarom besloten ze een serie van online culinaire cursussen op te zetten. ,,We zijn begonnen met wijnen. De basiscursus heet: Ontdek je smaak. Die is ontstaan uit frustratie, bij wijncursussen gaat het bijvoorbeeld vaak over grondsoorten waar je later nooit meer wat mee doet.”

Volgens Lemmers draait het maar om een ding bij wijn: of je ‘m lekker vindt of niet. De WijnSpijs Academy legt cursisten online uit hoe je je favoriete wijn ontdekt en uit welke stijlen je allemaal kunt kiezen. ,,Dan gaat het bijvoorbeeld over de zuurgraad en de druifrassen. Maar ook wat je erbij moet eten.”

Thuischefs die voor de kerst graag meer over wijn én eten willen leren, kunnen ook bij Lemmers terecht. Samen met De Bruijn Wijnkopers en Miele zette ze de cursus op. ,,Wijn en spijs zijn belangrijke thema’s voor de kerst. Ik leer mensen wat ze zelf kunnen doen om hun menu tot een succes te maken. Van gerechten kiezen tot wijnen en serviesgoed. Een mooi wijnglas maakt bijvoorbeeld al een wereld van verschil, niet alleen vanwege de aroma’s die beter vrijkomen maar ook door de beleving.”

Quote Een mooi wijnglas maakt bijvoor­beeld al een wereld van verschil, niet alleen vanwege de aroma’s die beter vrijkomen maar ook door de beleving Laura Lemmers

Een advies van de wijnspecialist voor alle thuischefs: serveer bij je blauwaderkaas een zoete fruitige wijn. ,,Dat hoeft niet per se een port te zijn. Port schenken bij ál je kazen is een slecht idee. Kies bijvoorbeeld één mooie wijn, die écht past bij één zorgvuldig uitgezochte kaas.”

En hoe voorkom je dat je de volgende dag met een zwaar hoofd opstaat? ,,Zet water op tafel en schenk dat van tevoren ook al in voor iedereen. Want als het op tafel staat, drink je ervan. Je kunt ook kiezen voor een lichtere wijn met minder alcohol, of halve glazen. Het is zonde om wijn in hard tempo te drinken, houd het gewoon lekker fris.”

Bekijk hier alle video’s op het gebied van Werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.