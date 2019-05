Deze ondernemer (31) runt vijf bedrijven

Het ondernemen begint voor Erik van Donselaar al in zijn studententijd. Als lid van een introductiecommissie reist hij af naar Pakistan en koopt een partij tenten in. Die verhuurt hij inmiddels aan verenigingen en, via zijn andere bedrijven, aan festivals.

Erik van Donselaar moet in 2008 als student en lid van de introductiecommissie legertenten regelen. De docent van wie hij ze huurt, heeft het eigenlijk veel te druk en vraagt of hij zijn handeltje niet over wil nemen. Een jaar later reist Van Donselaar naar Pakistan en koopt daar nog een partij tenten in, die hij verhuurt aan verenigingen. Donselaar Tenten is geboren.

Eigen uitzendbureau

Een jaar eerder is hij al zijn eigen uitzendbureau begonnen. ,,Tijdens mijn studie was ik als planner bij een uitzendbureau gaan werken. Al snel kwam ik erachter dat ik dan net zo goed mijn eigen uitzendbureau Verdo kon beginnen”, vertelt hij aan De Ondernemer. Het ondernemerschap zit er dus al vroeg in, maar niet alles gaat in het begin van een leien dakje. ,,In het begin was ik onbezonnen”, geeft hij toe. ,,Dat heeft me echter veel gebracht. Doordat ik mijn neus geregeld flink heb gestoten, heb ik enorm veel geleerd.”



Volgens Van Donselaar is het belangrijk om de focus op zaken te houden. ,,Dan komt het uiteindelijk goed. Maar als ik opnieuw zou moeten beginnen, zou ik het iets meer gefaseerd aanpakken.”

Verdubbeling in een jaar tijd

Toch heeft die jeugdige impulsiviteit hem geen windeieren gelegd. Op dit moment is Van Donselaar (mede-)eigenaar van nog drie bedrijven. Hij gelooft erin dat zijn bedrijven elkaar kunnen versterken. Het meeste succes heeft hij met Van Donselaar Tenten en Outstanding Glamping. De eerste voorziet jaarlijks 1500 evenementen, festivals (waaronder Amsterdam Open Air en Dancevalley) en bedrijven van tentaccommodaties en opslagtenten. ,,Wij zetten binnen twee à drie weken na aanvraag een hal neer van meer dan 1000 vierkante meter.”

Outstanding Glamping richt zich op de snelgroeiende markt van het luxe kamperen in een kant-en-klare tent die op je staat te wachten op de camping in Frankrijk of een van de andere 42 landen waarnaar hij exporteert. In 2018 is de omzet van Outstanding Glamping verdubbeld en dit jaar verwacht Van Donselaar een groei van nog eens 40 procent. Volgend jaar willen ze Azië gaan veroveren.

Dromen

Terloops heeft hij de tijd om de ballen bij twee andere bedrijven in de lucht te houden. Het scheelt natuurlijk dat bijna al deze vijf bedrijven zich in dezelfde hoek bevinden: de tenten. Gevraagd naar zijn geheim, noemt Van Donselaar de combinatie van slim ondernemerschap en je dromen najagen. ,,Zolang je een concreet idee hebt van waar je naartoe wilt met je bedrijf, kan de weg ernaartoe flexibel zijn”, zegt hij.

Van Donselaar heeft naar eigen zeggen geluk gehad dat hij is opgegroeid met het internet. ,,Vanaf de start bied ik al mijn activiteiten online aan. Natuurlijk, er zijn veel meer bedrijven die tenten leveren aan festivals, maar doordat we razendsnel aan de vraag kunnen voldoen, zijn we succesvol. De wereld van festivals en evenementen is voortdurend in beweging en wij bewegen daarin mee.”

Teamwork

Van Donselaar is na ruim tien jaar wel wat minder onbezonnen geworden en dat is maar goed ook, vindt hij zelf. Hij heeft de verantwoording over vijftig werknemers (zelf noemt hij ze liever collega’s). Tijdens het seizoen komen daar nog eens anderhalf keer zoveel tijdelijke krachten bij. ,,Als wij lodges of tenten opzetten in het buitenland, werken we met door ons opgeleide mensen uit het land zelf.” Enkele jaren geleden heeft Van Donselaar twee partners gevonden, zodat de verantwoordelijkheden en de dagelijkse leiding bij de verschillende bedrijven gedeeld kunnen worden. ,,Ik geloof heel erg in teamwork. We doen het echt samen met alle collega’s, die bij ons ook alle ruimte krijgen om met ideeën te komen en om te groeien.”

