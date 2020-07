Deze thuiswerkers willen niet meer fulltime naar kantoor: ‘Ik kan me thuis beter concentreren’

Vorig jaar nog werkten 3,5 miljoen mensen (39 procent) af en toe of volledig thuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vaak gaat het om één dag in de week. 5,5 Miljoen mensen, de meerderheid, ging echter ‘gewoon’ naar kantoor om te werken. In het begin van de coronacrisis draaiden die percentages om, laat een enquête van ING zien, en thuiswerken is nog tot zeker september de norm.