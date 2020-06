Deze Wajongers maken zich onmisbaar in het ziekenhuis: ‘Ze zetten de schouders eronder’

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het soms lastig een werkplek te vinden die bij hen past. Tien medewerkers met een Wajong-status van het Groningse UMCG voelen zich echter helemaal in hun element als logistiek ondersteuners. In tijden van corona blijkt hun werk - zorgen dat de juiste medische hulpmiddelen op de juiste plek belanden - van onschatbare waarde.

Iedere dag lopen de leden van de Logistiek medische hulpmiddelen service door de gangen van het UMCG in Groningen om medische hulpmiddelen van en naar de diverse afdelingen te brengen: alles van positioneringskussens en infuuspompen tot complete ic-bedden brengen zij op de plaats van bestemming. Teamlid Carlos Castellanos (25) is er een getraind wandelaar van geworden. ,,We lopen inderdaad heel wat af. Gemiddeld wel vijf tot zeven kilometer op een dag volgens de stappenteller op mijn telefoon. Mijn persoonlijke record op een dag was 23 kilometer. Na het werk naar de sportschool hoeft in ieder geval niet.’’

De logistieke ondersteuning van de afdelingen in deze vorm begon op initiatief van manager Martijn de Vries. Hij zag hoe verpleegkundigen en ander zorgpersoneel de materialen die ze nodig hadden niet bij de hand hadden. ,,Het personeel kwam er bijvoorbeeld achter dat ze een infuuspomp of een bed nodig hadden. Dan moesten ze ernaar op zoek. Het is een groot ziekenhuis, met 1000 bedden en 35 verpleegafdelingen, dus dat nam telkens enorm veel tijd in beslag. Die kunnen ze beter aan de zorg voor de patiënten besteden.’’

Quote Als een afdeling iets nodig heeft, dan bellen ze ons en komen wij het brengen. Is er ergens iets niet meer nodig, dan halen wij het op Martijn de Vries, Manager Logistiek medische hulpmiddelen service

De Vries besloot een nieuwe logistiek team op te zetten binnen de afdeling medische technologie om hulpmiddelen daar te brengen waar ze nodig zijn. ,,Als een afdeling iets nodig heeft, dan bellen ze ons en komen wij het brengen. Is er ergens iets niet meer nodig, dan halen wij het op.’’ Alle voorraden worden in een centraal punt in het ziekenhuis opgeslagen en beheerd. Ook wordt daar gecontroleerd of materialen onderhoud nodig hebben.

Participatiewet

Castellanos was het eerste lid van dit nieuwe team, vertelt De Vries. ,,Hij had een Wajong-status, ik wist niet eens zo goed wat dat inhield. Maar ik ging met hem in gesprek en het voelde goed. Samen gingen we dit avontuur aan.’’ Bijna zes jaar later maakt Castellanos nog steeds onderdeel uit van het team, dat inmiddels uit 10 medewerkers bestaat. Allemaal met een Wajong-status. ,,Vanuit de Participatiewet wordt er van ons als werkgever verwacht dat we bijdragen aan het creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen we niet alleen via dit team, maar ook op andere locaties in het ziekenhuis. In totaal werken er nu zo’n 70 Wajongers.’’

Hoewel ze in hun functie misschien niet zo zichtbaar zijn als bijvoorbeeld het zorgpersoneel, is het werk van de medische hulpmiddelen service van het grootste belang voor het draaiende houden van het ziekenhuis. Een verpleegkundige die iets nodig heeft om een patiënt te helpen, mag immers niet misgrijpen. Castellanos: ,,Deel van ons werk is ook het ombouwen van bedden tot ic-bedden. Dat zijn net computers met alle knoppen en functies die erin zitten. Zo’n bed kan bijvoorbeeld het gewicht van de patiënt meten en er kan een röntgenfoto gemaakt worden zonder dat de patiënt het bed uit hoeft. Ook hebben ze speciale luchtmatrassen die helpen voorkomen dat patiënten doorligplekken krijgen.’’

Corona

De coronacrisis bracht ongekend drukke tijden voor het team. Opeens waren er flink meer ic-bedden nodig. Externe leveranciers waren vanwege het besmettingsgevaar niet meer welkom in het ziekenhuis, waardoor alle medische hulpmiddelen van binnen de eigen muren moesten komen. ,,Dat was wel even omschakelen’’, vertelt Castellanos. ,,Het team werd ook in tweeën gedeeld zodat, als er iemand besmet was, het werk nog steeds door kon gaan. Het is een spannende tijd, maar ik voel me gewaardeerd voor wat ik doe. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen.’’

Quote Het is een spannende tijd, maar ik voel me gewaar­deerd voor wat ik doe. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen Carlos Castellanos, medewerker Logistiek medische hulpmiddelen service

De Vries twijfelde er niet aan dat zijn team de unieke uitdaging van een virusuitbraak het hoofd kon bieden. ,,Maar we hebben uiteraard wel rekening gehouden met hun achtergrond. Dit is een groep die over het algemeen wat minder makkelijk omspringt met plotselinge veranderingen en stressvolle situaties.’’

De hulp van een jobcoach, Wim Groen, werd ingeschakeld om de werknemers vijf dagen in de week begeleiding te bieden. ,,Qua achtergronden is het een heel gemixt team met ieder een eigen ‘rugzakje’. Naast de beperking zelf hebben ze vaak het een en ander meegemaakt in het verleden, op school en op eerdere werkplekken. Maar als je ze vertrouwen geeft, krijg je daar als werkgever veel voor terug. Als werknemer zijn ze betrokken en loyaal. Stuk voor stuk zijn het doorzetters.’’ De saamhorigheid binnen het team is groot. ,,Ze hebben veel voor elkaar en het ziekenhuis over. Dan willen ze bijvoorbeeld niet naar huis als hun dienst erop zit, maar blijven om te helpen. Soms moeten we hen daarin een beetje afremmen.’’

Vast contract

Castellanos heeft inmiddels een vast contract bij het ziekenhuis en krijgt een volwaardig loon. Jobcoach Groen: ,,Hij heeft nog wel Wajong-status, maar het UWV betaalt niet meer mee aan zijn salaris. Hij is in dat opzicht niet meer anders dan een ‘gewone’ werknemer van het ziekenhuis. En dat heeft hij zelf voor elkaar gekregen met zijn goede werk.’’

Volledig scherm Jobcoach Wim Groen (links) in gesprek met Carlos Castellanos © UWV

Het oudste teamlid van de Logistiek medische hulpmiddelen service voelt zich in het UMCG nog steeds als een vis in het water. ,,Kunnen werken in het ziekenhuis was altijd al een droom van me. Het leukst vind ik het contact met de mensen, de band die je opbouwt binnen het team en met het personeel op andere afdelingen. Het voelt alsof we allemaal een grote familie zijn.’’ Voor Wajongers binnen het UMCG is het mogelijk door te groeien naar andere afdelingen. Zou Castellanos dat zien zitten? ,,Misschien in de toekomst, maar voorlopig heb ik het in dit team prima naar mijn zin.’’

Wat is Wajong?



De Wajong-status is bedoeld voor mensen die al voor hun 18e verjaardag kampen met een handicap of ziekte die hen belemmert in het werk. Volgens de laatste gegevens van UWV ontvingen vorig jaar 244.183 personen een Wajong-uitkering. ,,Door het woord ‘jong’ denken mensen vaak dat alleen jongeren een Wajonger kunnen zijn, maar dat is niet juist’’, zegt arbeidsdeskundige Jelly Jetty Klijnstra, namens het UWV betrokken bij de begeleiding van de Wajongers in het UMCG. ,,Die Wajong-status houdt iemand in principe zijn hele werkende leven.’’



Wajongers hebben recht op begeleiding bij het vinden van werk dat bij hen past. Werkgevers die een werkplek ter beschikking stellen voor hen en andere mensen met een arbeidsbeperking, worden tegemoet gekomen in de kosten door de overheid. ,,Het belangrijkst is dat we voor hen een goede match vinden. Een begripvolle en veilige omgeving waar iemand zijn plaats kan vinden.’’ Maar deze groep pamperen hoeft volgens Klijnstra niet. ,,Je moet als werkgever weliswaar rekening houden met hun beperking, maar het vertrouwen dat je geeft krijg je dubbel en dwars terug. Het zijn allemaal individuen met hun eigen unieke kwaliteiten die ervoor willen gaan. Dat laat het team in het UMCG zeker zien.’’

