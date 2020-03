Deze ‘werk-influencers’ hebben duizenden volgers op sociale media

Influencers kunnen veel geld verdienen met het plaatsen van berichten en video's op sociale media. Deze drie ‘werk-influencers’ vloggen en bloggen naast een doodnormale functie in de zorg, agrarische sector en binnenvaart en vertellen volgers alles over hun beroep.

Tommie Niessen (29) vlogt over zijn werk als verpleegkundige. Hij miste goede video's over hoe het echt is om te werken in de zorg. ,,Ik vond op YouTube alleen uitlegvideo's over hoe je een steunkous aantrekt of een spuit zet. Daarom besloot ik ze maar zelf te maken.” De eerste video die hij op Facebook plaatste was meteen een hit en werd 250.000 keer bekeken.

Mannen

Inmiddels krijgen zijn posts op Facebook duizenden likes per keer en heeft hij op Instagram ruim 26.000 volgers. ,,Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden toen ik eraan begon. Mijn verhalen krijgen ontzettend veel aandacht, daaruit blijkt wel dat er in de zorg meer positiviteit nodig is.”

Quote Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden toen ik eraan begon Tommie Niessen, zorgvlogger

Dat is ook precies de reden waarom Niessen begon met het geven van een kijkje achter de schermen in de zorg. ,,Mijn vakgebied komt veel negatief in het nieuws, maar ik weet dat het niet alleen maar ellende is. Er gebeuren ook genoeg mooie dingen, dat wilde ik graag laten zien.”

Volledig scherm Tommie Niessen. © Dennis Vloedmans

Mannen kiezen niet vaak voor een carrière als verzorgende of verpleegkundige, weet Niessen. Dit helpt volgens hem aandacht te generen, maar het is nooit zijn insteek geweest om meer mannen het vak in te krijgen. ,,Als dat het bijeffect is, is dat mooi. Wat mensen met mijn video’s doen is aan hen, ik wil alleen mijn beeld van de zorg delen met het publiek. Ik merk dat mensen enthousiast worden van mijn verhalen, dat heeft een veel groter effect.”

Geen opvolger

Boer Gerrit, Nederlands grootste vlogger in de agrarische sector, maakt zijn video's ook niet om het arbeidstekort in zijn vakgebied op te lossen. ,,Er zijn natuurlijk zat boerderijen die geen opvolger hebben en uiteindelijk niet meer kunnen bestaan, maar mijn vlogs gaan daar niet bij helpen. Je kunt niet zomaar boer worden, daar moet je echt mee opgegroeid zijn.”

Het eerste werkvlog van Gerrit was niet als dusdanig gepland. . ,,Drieënhalf jaar geleden maakte ik per ongeluk mijn eerste vlog. Collega’s van mijn vrouw wisten niet wat het boerenleven inhield, dus maakte ik een filmpje.” Omdat de boerderij van Gerrit nog geen internetverbinding via glasvezel had, ging het uploaden heel langzaam. ,,Ik heb het toen maar op YouTube gezet, voor ik het wist stond het erop. Maar daar konden natuurlijk meer mensen het zien.”

Quote Collega’s van mijn vrouw wisten niet wat het boerenle­ven inhield, dus maakte ik een filmpje Boer Gerrit, agrarisch vlogger

Inmiddels heeft hij bijna 5000 volgers op zijn kanaal, en dat aantal loopt gestaag op. ,,Ik laat het op een natuurlijke manier groeien, ik houd niet zo van reclame maken.” Boer Gerrit vindt het vooral heel leuk om te laten zien wat het boerenleven echt inhoudt. ,,De video’s over trekkerwerk en machinewerk worden veel bekeken. Maar ik laat ook het grasmaaien en het inkuilen van het gras zien, of de koeien die in het voorjaar weer naar buiten mogen. Dat vind ik zelf heel mooi.”

Volledig scherm Boer Gerrit van Boer Gerrit Vlogt. © Privé-archief

Hij helpt volgers op een andere manier naar het boerenleven te kijken, valt te lezen in de reacties op zijn vlogs. Fijn in tijden van boerenprotesten. Maar Boer Gerrit probeert zich daar niet al te veel mee bezig te houden. ,,Ik probeer er wel aandacht aan te besteden, maar ik maak niet meteen een vlog als de boeren weer naar Den Haag gaan.”

Binnenvaart

In tegenstelling tot Niessen en Boer Gerrit, begon schipper en stuurman Liana Engibarjan (29) wel met vloggen om iets aan het arbeidstekort te doen in de binnenvaart. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van het werkveld, stelt de schipper. ,,Het is een gesloten wereld, een technisch ingewikkelde sector, maar zulk leuk werk. Als we meer laten zien van het vak, dan wordt er altijd wel iemand enthousiast.”

Inmiddels heeft Engibarjan een goed lopende onderneming en wordt ze door verschillende bedrijven ingehuurd als ‘binnenvaartinfluencer’. Haar leukste video tot nu toe? ,,Ik mocht het afbouwen van een schip filmen. Het is zo bijzonder om te zien hoe goed de mannen met elkaar samenwerken en hoe het schip elke minuut verandert.”

Volledig scherm Binnenvaartinfluencer Liana Engibarjan. © Privé-archief

Druk bestaan

Vloggen naast een fulltime baan is niet altijd even makkelijk, aldus Niessen, maar voor hem nog goed te doen. ,,Ik ben zzp’er en sommige perioden werk ik gewoon niet zodat ik me compleet kan focussen op het maken van podcasts, video’s en het geven van lezingen. Daarnaast wil ik ook nog voldoende tijd hebben voor mijn gezin”, zegt Niessen.

Hoe meer succes Engibarjan heeft op sociale media, hoe meer uren ze eraan kwijt is. ,,Ik heb een erg druk bestaan. Daarom vaar ik nu soms wat minder, terwijl ik het nog steeds fantastisch vind. Maar ik wil me focussen op mijn bedrijf, ik kan altijd nog wel in de binnenvaart terecht.”

Vervelend

Engibarjan is een goedverzorgde, jonge vrouw. Het publiek wil daarom niet altijd geloven dat ze naast influencer ook echt schipper is. ,,Iemand vroeg een keer of ik gecast was door een bureau.” Op haar video’s krijgt ze ook weleens negatieve reacties. ,,Zoals ‘heb je ook je vaarbewijs? wat knap van je’ of ‘je weet veel van techniek, je hebt je zeker heel goed ingelezen?’. Ik word niet altijd serieus genomen en dat is best vervelend.”

Quote Ik word niet altijd serieus genomen en dat is best vervelend Liana Engibarjan, Binnenvaartinfluencer

Wie ook wil beginnen met vloggen, moet zich vooral niet laten ontmoedigen. ,,Mensen zullen altijd oordelen, daar kun je toch niets aan veranderen dus laat je daar vooral niet door tegenhouden.” Vertel ook gewoon eerlijk dat bepaalde reacties kwetsend zijn. ,,Mensen raken veel eerder betrokken als je niet alleen successen deelt. Als ik me rot voel op mijn werk, laat ik dat ook zien.”

Selfiestand

Zorgvlogger Tommie Niessen raadt aspirant-influencers aan zich niet blind te staren op een groot bereik: ,,Ik plaats alleen iets over een onderwerp waar ik zelf waarde aan hecht. Ga geen dingen doen die niet bij je passen.” Zo kijkt Engibarjan er ook tegenaan. ,, Laatst vroeg iemand of ik wilde vloggen over een dagje sauna. Dat is natuurlijk super lekker, maar het had totaal geen verband met mijn werk.” Het belangrijkste vlogadvies van Boer Gerrit? Gewoon beginnen. ,,Lijkt het je leuk, pak dan gewoon die telefoon uit je broekzak, zet ‘m op de selfie-stand en laat meteen zien waar je mee bezig bent.”

Ben je een video-talent en zoek je een nieuwe baan? Laat je gegevens hieronder achter en krijg vacatures direct in je mail: