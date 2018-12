Dit is het ergste kantoorwoord van 2018!

Deze site zette vorige week de elf grootste clichés van 2018 op een rij. ‘Eigenaarschap tonen’ is met 18 procent van de stemmen uitgeroepen tot het ergste kantoorwoord.

Japke-d. Bouma, columniste bij NRC en op een missie om jeukwoorden te verbannen, noemt ‘eigenaarschap tonen’ een waardige winnaar van de verkiezing. ,,Het voldoet aan alle criteria voor een goed jeukwoord. Het is namelijk 1) totaal onduidelijk wat het is, je hebt 2) geen idee hoe het moet en aan wie je je eigenschap moet tonen, het klinkt heel gewichtig (3), ook heel belangrijk voor een jeukwoord, en nummer 4, mensen kunnen zich erachter verschuilen omdat niemand door durft te vragen wat het nou precies betekent.”

Dus als je baas zegt dat je je eigenaarschap moet tonen, zegt Bouma, roept niemand haar of hem ter verantwoording. ,,Een ideaal woord dus, voor alle fans van gebakken luchtpraatjes.”

Irritatie

Taalkundige Vivien Waszink denkt dat ‘eigenaarschap tonen’ de winst heeft gepakt vanwege de wijdverbreidheid. ,,Andere termen uit de lijst als liquid leadership en ‘op gelijke vlieghoogte komen’ worden maar beperkt gebruikt, terwijl de top-3 veel mensen wel bekend voor zal komen’’, zegt zij. ,,Wat opvalt bij de eerste twee is dat het een woordgroep is met een werkwoord erin. Je moet dus iets doen. Dat kan irritatie opwekken bij mensen omdat ze zich aangesproken voelen.’’

Frans Wijngaarden schreef een boek over ‘eigenaarschap', Eigenaarschap: de sleutel tot jouw professionele succes. Wat vindt hij van de uitslag? Hij denkt dat veel ergernis rond de term veroorzaakt wordt door de manier waarop hij gebruikt wordt: vaak verkeerd. ,,Ik vermoed dat werknemers vaak het management horen zeggen: ‘je moet meer eigenschap tonen.’ En dat is het dan. Zo krijgt het de connotatie dat je iets niet goed doet. Dat is niet leuk om te horen.’’

De term wordt zo nog weleens gebruikt om de verantwoordelijkheid op een ander af te schuiven. ,,Als je door dit te zeggen alles alleen maar bij de ander dumpt, en verder niet helpt, dan wordt het voor die persoon natuurlijk vanzelf irritant om te horen.’’

De weerstand zou volgens Wijngaarden ook zijn oorsprong kunnen hebben in hoe we onszelf zien. ,,We kunnen niet altijd tegen kritiek. Ons werk, dat kunnen we heus wel. En vaak gaat dat ook goed. Maar daaromheen zijn er dingen waar de meeste mensen gewoon niet zo goed in zijn, zoals plannen en organiseren. Het idee van eigenschap tonen is dat je als leidinggevende je werknemer bij dat soort dingen helpt. Als je dat uitlegt aan mensen, dan snappen ze dat ze er iets aan kunnen hebben.’’

Irritante kantoorwoorden komen en gaan, zegt Waszink. ,,Vroeger had je het met de term ‘in je kracht staan’, dat werd overal gebruikt. Nu zijn het deze woorden. Maar wat interessant is, is dat het gebruik van kantoortaal steeds meer begint op te vallen. Mensen gaan erbij stil staan. Wat wordt er nou eigenlijk gezegd?’’

Dat is ook wat Bouma ziet. ,,Er komen telkens nieuwe jeukwoorden bij, maar wat me hoop geeft, is dat mensen zo’n woord dus wel ontmaskeren.’’