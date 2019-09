Dit kun je verdienen in de techniek

Salarissen op een rijIn 2018 zijn de salarissen van installatiemonteurs, lassers en loodgieters gestegen met vierhonderd euro per maand ten opzichte van voorgaande jaren. Nationale Vacaturebank onderzocht wat je precies in deze groeiende sector kunt verdienen.

Welke functies kun je doen in de technische branche?

Logischerwijs is de technische branche een hele brede branche. De meest voorkomende functies zijn: engineer, consultant, werkvoorbereider, monteur, projectleider en calculator. De functies met de hoogste salarissen zijn consultant, projectleider of engineer. Vaak moet je hiervoor een hbo/wo-opleiding hebben gevolgd of veel werkervaring hebben opgedaan. Er is ook grote vraag naar afgestudeerde mbo’ers in de technische branche, met name vakmensen zoals monteurs, lassers en loodgieters.

Welke factoren bepalen de hoogte van je salaris?

De salarissen van de functies liggen ver uit elkaar, aangezien de techniek een brede branche is en er veel verschillende invullingen mogelijk zijn. Daarnaast is salaris uiteraard afhankelijk van het aantal jaren werkervaring dat je hebt, de grootte van het bedrijf, aan hoeveel mensen je leiding geeft en hoe groot de budgetten zijn waarvoor je verantwoordelijk bent. Ook kan de hoogte van je salaris afhangen van de plaats waar het bedrijf gevestigd is en de discipline die je doet.

Wat is het gemiddelde salaris in de techniek?

Hoewel de salarissen redelijk uit elkaar liggen, kan er toch een indicatie gegeven worden van de bruto maandsalarissen binnen de techniek:

Volledig scherm © Nationale Vacaturebank

Over welke secundaire arbeidsvoorwaarden kun je onderhandelen?

Aangezien er een tekort is aan technisch personeel, zit je als techneut in deze tijd in een luxepositie. Je kunt daarom kritisch zijn bij welke bedrijven je gaat solliciteren. Je kunt niet alleen meer salaris vragen, maar ook onderhandelen over een opleiding, vrije dagen of een auto van de zaak. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker om werknemers aan te trekken.

