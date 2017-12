Dít zijn de banen van de toekomst (plus de 5 beroepen die je niet moet kiezen)

Enquete poll De arbeidsmarkt biedt mij ook volop kansen Eens

Er zullen, zo voorspelde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht vandaag, 519.900 werkenden bijkomen. Dat betekent dat er in 2022 6,2 procent meer werkenden zijn ten opzichte van 2016.

Maar aan wat voor mensen is er de komende tijd nou echt behoefte? We zetten de functies op een rij die de meeste groei zullen vertonen (plus de 5 beroepen waar geen of minder vraag naar zal zijn). Denk je na over een carrièreswitch, of ben je student, dan is dit handig om te weten:

1. Verpleegkundige (MBO)

Door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag heeft Nederland in 2022 dringend behoefte aan meer verpleegkundigen. De vraag naar hen stijgt met 6,5 procent - elk jaar welteverstaan! De hele zorgsector zal groeien, want er zijn ook meer medische praktijkassistenten (groei van 3,2 procent per jaar) nodig en ook de vraag naar psychologen en fysiotherapeuten zal groeien (beide 2,3 procent per jaar)

2. Ingenieur

De technische beroepen kennen de gunstigste prognose. In de gehele sector zijn de komende jaren liefst 94.800 personen nodig - 20 procent van het totaal aantal gewilde werknemers! Het grootse aantal werkenden binnen de sector is ingenieur. Naar dit beroep zal binnen deze sector het meeste vraag zijn. Ook de beroepen van automonteur en bakker zullen groeien, beide met 2,7 procent per jaar.

3. Manager van een zorginstelling

Een toenemende zorgvraag leidt tot een grotere behoefte aan managers om de boel in goede banen te leiden. Er zullen er per jaar 2,8 procent meer nodig zijn.

4. Chauffeurs van auto’s, taxi’s en bestelwagens

De komende vijf jaar zal de transport- en logistieksector naar verwachting groeien. De vraag naar chauffeurs van auto’s, taxi’s en bestelwagens zal sterk toenemen met 2,3 procent per jaar.

5. Receptionist of telefonist

Binnen de bedrijfseconomische en administratieve beroepen zal de vraag het grootst zijn naar receptionisten en telefonisten: hun aantallen zullen groeien met 2,1 procent per jaar.

In vijf jaar zal er ook minder vraag zijn naar bepaalde werknemers. In welke beroepen kunnen werknemers beter over iets anders nadenken?

1. Agrariër

Iedere sector kent stijgers en dalers, maar over het algemeen groeien ze. De agrarische sector is hier echter de negatieve uitzondering op. Het is de enige sector met algehele krimp. Het totaal aantal werkenden in de agrarische sector zal per jaar dalen met 0,6 procent. Naar hoveniers, tuinders en kwekers zal de minste vraag zijn: hun aantallen zullen ieder jaar dalen met 0,9 procent.

2. Militair

Voor de sector openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen wordt een gemiddelde jaarlijkse uitbreidingsvraag verwacht van 0,7 procent. Er zullen onder andere meer juristen en beveiligers nodig zijn (beiden een stijging van 1,7 procent. Opvallend is dan de krimp van de militaire beroepen: het aantal werknemers hierin zal dalen met liefst 5,2 procent per jaar.

3. Medewerker drukkerij

Waar de meeste technische beroepen een groei zullen doormaken, gaat het voor medewerkers van drukkerijen juist de verkeerde kant op. Voor dit beroep wordt een daling in de aantallen verwacht van 2,7 procent per jaar.

4. Secretaresse

Waar bedrijven in 2022 zullen staan springen om telefonistes of receptionistes, zal er een dalende vraag zijn naar secretaresses. Er zullen er per jaar 2,6 procent minder nodig zijn.

5. Manager verkoop of marketing en callcentermedewerker outbound