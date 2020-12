Douane op Schiphol controleert straks ook Britse vracht: 'Het gaat vast niet allemaal smooth’

Bianca begon als verpleeg­kun­di­ge, nu vraagt het ministerie haar om corona-ad­vies

26 november Bianca Buurman (43) is een van de genomineerden van de Viva400. Al jaren werkt ze als verpleegkundige en koos daarnaast voor een carrière in de wetenschap. Nu adviseert ze als chief nursing officer het ministerie over verpleegkundigen en mag ze aanschuiven bij het Outbreak Management Team. Ze hoopt jongeren te kunnen inspireren een baan in de zorg te kiezen.