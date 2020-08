Driekwart Europese werknemers denkt dat baas liever niet wil dat ze flexibel werken

Thuiswerken? Prima. Maar het is toch wel handig als iedereen voor die teambespreking toch even naar kantoor komt. Zelfs in tijden van corona heeft maar een kwart van de Europese werknemers het gevoel gebruik te mogen maken van de thuiswerkmogelijkheden. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder bijna 12.000 werknemers ten tijde van Covid-19. Salarisdienstverlener ADP heeft deze cijfers afgezet tegen de resultaten van een eerder onderzoek onder 32.000 werknemers uit de hele wereld. Tijdens de coronaperiode voelde in totaal 7 procent van de Europese werknemers zich zelfs veroordeeld als ze gebruikmaakten van de mogelijkheden om flexibel hun werk in te delen. Dat is een lichte daling, voor de crisis was dit 10 procent.

Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, was verrast over de Nederlandse resultaten. ,,Ik dacht eigenlijk dat we hier wat liberaler waren ingesteld. Het werkgeluk is hier hoog, maar blijkbaar zijn werkgevers geen voorstander van flexibel werken en thuiswerken.” In Nederland werd bij 17 procent van de werkgevers ook voor corona nooit flexibel gewerkt. Dat is veel als je het vergelijkt met andere Europese landen. In Duitsland (10 procent), Zwitserland (13 procent) en Spanje (14 procent) lag dit cijfer lager. Wereldwijd lag het percentage voor de uitbraak van corona op 20 procent, dit daalde tijdens de pandemie naar 12 procent.

,,In Nederland lopen we achter wat betreft flexibel werken”, vindt Brand. Hij denkt dat er een sleutelrol is weggelegd voor het management. ,,Als je naar het verleden kijkt, waren regelingen met betrekking tot thuiswerken altijd regulerend. Thuiswerken mocht bijvoorbeeld alleen in overleg, maar een bepaald aantal dagen en er waren geen vergoedingen vorm. Werkgevers moeten nadenken over hoe ze zich nu meer faciliterend opstellen.” Werknemers zelf moeten het volgens Brand vooral bespreekbaar maken als ze thuis willen werken. Tijdens de coronacrisis zijn werkgevers wereldwijd positiever geworden over flexibel werken: nu staat 28 procent daar positief tegenover, ten opzichte van 23 procent voor corona.

De directeur ziet daarin ook een rol weggelegd voor de overheid. ,,Bedrijven zitten niet te wachten op hogere kosten. Daar kan de overheid ook een bijdrage in leveren. Reiskosten tot 19 cent zijn onbelast, maar vergoedingen voor thuiswerken zijn wel belast. De overheid zou een gelijk speelveld kunnen creëren tussen mensen die wel naar kantoor gaan en mensen die dat niet doen. Dan denk ik dat bedrijven daarin meegaan.”

