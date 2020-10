Droom in duigen: hoteleigenaar Stephan (51) verliest zaak en is nu pakketbezorger

Op 15 maart draaide Stephan Stoffels (51) uit Groenlo de deur van zijn goedlopende hotel op slot. Zijn droom ging door de coronacrisis aan diggelen, het faillissement werd in juni aangevraagd. Hij is nu koerier.

Het moet geen jankverhaal worden, vindt Stephan Stoffels (51). Maar hij wil zijn relaas toch doen om begrip te krijgen voor een groeiende groep. „Er is een tweedeling in de maatschappij, merk ik. Je hebt de mensen die elke maand hun salaris krijgen, voor hen gaat het leven door. Maar er zijn ook anderen, veel ondernemers vooral, die het door de maatregelen zwaar hebben en onder water komen te staan. Zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen doen.”

Zijn hotel De Koppelpaarden in Lichtenvoorde liep zo goed, maar hij was nog maar een klein jaar bezig en had geen reserves. Stoffels zag zijn nog piepjonge bedrijf in de eerste weken na de sluiting van alle horeca, op 15 maart, tot zijn ongeloof wegglijden en kon niets doen om de vrije val te stoppen. „Een emotionele achtbaan. Je wilt het overleven, je probeert van alles, maar als je te lang vasthoudt aan iets wat niet meer goed kan komen, wordt het alleen maar erger.”

Voor de liefde

Stoffels komt uit Rotterdam, maar verhuisde twaalf jaar geleden voor de liefde naar de Achterhoek. Zijn vrouw en hij leerden elkaar kennen op de hotelschool in de havenstad. Hij had goede banen in de sales bij Heineken, Warsteiner en Grolsch. „Maar de rek was er uit en ik had altijd al de latente behoefte om iets voor mezelf te beginnen in de horeca. Na een lunch met een vriend in 2017 wist ik zeker: ik ga het doen, dit is het moment. Het gaf me een lekker gevoel.”

„Ik wilde het liefst een zaak in een grote stad”, gaat hij verder. „In Enschede of Deventer, waar veel winkels zijn en waar een universiteit of hogeschool zit. Maar er kwam iets anders op mijn pad. De eigenaren van De Koppelpaarden vroegen me de exploitatie over te nemen. Een lopend hotel met een grand café, een restaurant, middenin een plaats waar veel evenementen worden gehouden.”

Volledig scherm Zijn hotel ging eraan door de coronamaatregelen, maar hij heeft geen spijt. „Zonder de pandemie is een eigen horecazaak hebben het mooiste wat er is.” © theo kock persfotografie

Zelf in de bediening

Hij ging overstag, in juni 2019 bediende hij zijn eerste gasten. „Ik deed alles zelf, wilde het vak weer voelen. Het was alsof ik nooit iets anders had gedaan.” Het waren goede tijden, corona was nog een fris biertje met een limoentje. Wie dacht er aan een pandemie? Aan sluiting van de horeca? „Ik investeerde om mijn eigen stempel op het bedrijf te drukken en werkte er hard aan om de al bestaande kosten terug te schroeven. Het zag er goed uit. Het liep, ik mocht aan alle knoppen draaien en vond het fantastisch.”

Zijn dochter hielp mee in de afwas en in de keuken. Zijn vrouw heeft haar eigen baan, maar werkte achter de schermen mee aan de huisstijl en bouwde een nieuwe website. „In de toekomst zou ze wellicht meer gaan doen in de zaak; dat had me leuk geleken. Die eerste maanden wist ik zeker dat dit het helemaal was. Ik ben er vol in gegaan, beuken en vol plannen.”

Koerier op Linkedin

Herfst 2020. Elke morgen om half vijf staat hij in het donker op. Het leven heeft een totaal andere wending genomen. Om half zes begint zijn werkdag. Stoffels is sinds augustus koerier bij de Koeriersservice Oost. Van dinsdag tot en met zaterdag. Pakketten sorteren, in volgorde zetten van routes en daarna zelf in de wagen op weg naar adressen in de regio. „Had je me dit een jaar geleden gezegd, had ik je natuurlijk niet geloofd. Maar ik wil werken en de schoorsteen moet roken. Klaar.”

„We schalen thuis financieel flink af, maar dat is niet erg”, vervolgt hij. „Je kunt met veel minder af. In de wereld waaruit ik kom is geen financieel vangnet, dus moet je het zelf doen. Toen ik aankondigde dat ik koerier zou worden en het ook toevoegde op mijn Linkedin-account, kreeg ik opmerkingen: Zou je dat wel doen, is dat wel goed voor je? Ja, want als iedereen zo denkt, krijgt niemand een pakketje thuis. Bovendien staat mijn eigen branche nogal in de fik. En er zijn ook leuke kanten, ik krijg nieuwe inzichten van dit werk. Ik zie verkoopprocessen in een andere onderneming.”

Bijrijder zonder controle

Terug naar maart 2020. De eerste lockdowns in Europa werden aangekondigd. „Het hotel moest het hebben van zakelijke gasten, maar zij kwamen niet meer. De agenda werd leger en leger en bleef leeg. We sloten op 15 maart om zes uur. Niet voorgoed, dachten we nog. De eerste tijd heb je het gevoel dat het je overkomt. Je bent van bestuurder bijrijder geworden en hebt geen controle meer. We hebben schoongemaakt, opgeruimd, spullen verdeeld en opgeslagen. De inkomstenstroom stopte meteen.”

De heropening van de horeca in juni maakte De Koppelpaarden niet meer mee. „Op basis van de door de overheid opgelegde beperkingen zou volgens Koninklijke Horeca Nederland 30 procent van de reguliere jaaromzet realiseerbaar zijn. De kosten werden hoger dan de omzet. Het was watertrappelen zonder dat we de kant in zicht hadden. Ik kon niets anders dan het faillissement aanvragen. De impact is groot, fysiek en emotioneel. Niet om zielig te doen, maar je moet nog veel afhandelen. Op een dag wilde ik weer eens gaan hardlopen, maar ik was al moe voor ik de hoek om was.”

Wereld zonder pandemie

„Het is verstandig geweest om te stoppen”, vindt hij. „Helemaal als je ziet dat nu weer alles op slot zit. En voor hoelang nog? Vorige week zeiden Mark Rutte en Hugo de Jonge tussen neus en lippen door dat de horeca tot december dicht blijft. Dan zijn ze dus een half jaar gesloten en mogen ze in de beste maand van het jaar niet open. Dan heb je nog te maken met de opgelegde beperkingen en het afnemende vertrouwen van de consument. Al met al een rampzalige cocktail.”

„Je hoeft bovendien geen bedrijfseconoom te zijn om te zien dat het desastreus is als er geen geld binnenkomt. De schatting is dat 40 procent van de horecazaken nu technisch failliet is. Dan kun je niets anders dan concluderen dat er nog veel bedrijven gaan omvallen.”

Als Stoffels terugkijkt op het afgelopen jaar, kan hij amper bevatten wat er allemaal is gebeurd. „Bizar veel. Ik krijg weleens de vraag: Als je dit van tevoren had geweten, had je het dan gedaan? Ja, ik denk het wel, ik heb geen spijt. De uitkomst is ruk en we leven op dit moment in een hele rare tijd, maar in een wereld zonder pandemie is ondernemen in de horeca het leukste wat er is.”