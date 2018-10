Droomstage: hondjes knuffelen en 100 dollar per uur verdienen

Gek op honden en niet te beroerd om naar Texas te verhuizen? Hondenrestaurant Mutts Canine Cantina in Forth Worth zoekt een stagiair om baasjes en hun viervoeters te verwelkomen. Voor het knuffelen en spelen met de honden krijg je 100 dollar per uur.

Mutts Canine Cantina is een Amerikaanse restaurantketen waar honden meer dan welkom zijn. Terwijl hun baasjes een sandwich eten of een cocktail drinken aan de bar kunnen de viervoeters spelen in een omheind hondenpark: eentje voor grote en eentje voor kleine honden. Ook zijn er speciale activiteiten voor mens en hond, zoals filmavonden - morgen vertonen ze in Fort Worth ‘101 Dalmatiërs’ - en verkleedwedstrijden.



In het restaurant zijn de honden net zo belangrijk als de menselijke gasten: werknemers houden voortdurend een oogje in het zeil en zorgen dat de dieren voldoende water hebben. Ze gaan zelfs met een schepje achter ze aan om de poep op te ruimen.

De stagiair heeft een iets aantrekkelijker takenpakket. Het restaurant zoekt vooral een vriendelijk gezicht om baas en hond te verwelkomen in het restaurant en aan te bieden om met de hond te spelen. ,,Dat is alles’’, zo verzekert Mutts in een persbericht.

Eerdere ervaring of diploma’s in het werk met honden zijn niet nodig. Om voor de stage in aanmerking te komen moet je minimaal 18 jaar oud zijn en mag je uiteraard niet allergisch zijn voor honden.

De betaalde stage kent nog wat andere voordelen. Naast de honderd euro per uur om hondjes te aaien, eet je ook nog eens gratis in het restaurant. Het werk is bovendien flexibel in te delen, dus de stage hoeft je andere activiteiten verder niet in de weg te zitten.

Geïnteresseerd? Solliciteren kan nog tot 11 november via Instagram. In een post moeten kandidaten op creatieve wijze laten zien hoe vaardig ze zijn in het aaien van hondjes.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@muttscantina) op 29 Oct 2018 om 9:06 PDT