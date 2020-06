Een cursus doen op kosten van het bedrijf? Zes tips om je baas te overtuigen

Heb je het op dit moment minder druk op werk? Dan is dit het ideale moment om een onlinecursus op te pakken. Werkgevers hebben hier vaak een potje voor, maar hoe overtuig je je baas dat het slim is om te investeren in jouw ontwikkeling?

1. Stel je leerdoel vast

Wil je je werkgever overtuigen, zorg er dan eerst voor dat je een duidelijk leerdoel voor ogen hebt, zegt Ruben Timmerman van opleidingenplatform Springest. ,,Denk niet alleen aan je persoonlijke doel, maar vooral ook wat het je werkgever oplevert. Een cursus hoeft niet een-op-een aan te sluiten op je functie, maar er moet natuurlijk wel een haakje zijn.’’ Zo kun je het doel linken aan je functieomschrijving, maar je kunt ook een cursus volgen om naar een nieuwe taak of functie binnen het bedrijf toe te werken. ,,Je laat hiermee zien dat je een proactieve houding hebt en dat is altijd gunstig.’’

2. Vertel wat je werkgever hieraan heeft

,,Soms zijn werkgevers huiverig om werknemers te faciliteren bij een cursus of opleiding, omdat ze bang zijn dat vervolgens een andere werkgever er de vruchten van plukt’’, zegt Judith Semeijn, hoogleraar duurzaam human resource management aan de Open Universiteit. ,,Maar bedenk: de mensen die bij jouw organisatie weggaan, zijn ook je ambassadeurs. Als ex-werknemers positief zijn, denken talenten uit andere organisaties misschien: daar wil ik wel werken. Zo komt mobiliteit tot stand.’’

Talentontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid, vindt Semeijn, geen concurrentieslag. ,,Als je niet investeert in je personeel, komt de ontwikkeling tot stilstand. Mensen gaan slechter functioneren, zijn minder gemotiveerd en hebben slechtere kansen op vervolgstappen. Dat is niet goed voor een organisatie, niet voor de werknemers en niet voor de maatschappij.’’

Quote Stilstand is achteruit­gang, dus je moet investeren in de ontwikke­ling van je personeel Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt

Dat zegt ook Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. ,,Stilstand is achteruitgang, dus je moet investeren in de ontwikkeling van je personeel.’’ Daarnaast neemt de productiviteitsgroei van bedrijven steeds verder af, vertelt Wilthagen, in de zakelijke dienstverlening is deze bijvoorbeeld al erg laag. ,,De productiviteit verhogen is dus een belangrijk argument om in personeel te investeren. Een andere reden is innovatie. Helemaal sinds de coronacrisis is dit een belangrijke factor geworden. Sommige bedrijven kunnen niet meer leveren wat ze daarvoor deden en moeten daarop hun diensten aanpassen.’’

Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de evenementenbranche. Zo’n bedrijf kan het ook over een andere boeg gooien en bijvoorbeeld helpen bij de logistieke afdelingen van de zorg, zegt Wilthagen. ,,Een voorbeeld van een bedrijf dat razendsnel innoveerde is Bavaria. Die haalde het oude bier op in cafés, om er desinfecterende spray van te maken. Het is fijn als je mensen in dienst hebt, die in staat zijn te innoveren.’’

3. Maak tijd vrij

Bedenk ook hoeveel tijd je in de cursus wilt stoppen. Een deel kan wellicht onder werktijd en een deel in je eigen tijd. Vertel je baas hoeveel van je eigen tijd je in de opleiding wilt steken, zo ziet hij dat je gemotiveerd en serieus bent. Het voordeel aan e-learning is vervolgens dat je het vanuit huis en meestal op ieder gewenst moment kunt doen. Dat scheelt tijd die je anders kwijt zou zijn aan reizen en zorgt er ook voor dat je ’s ochtends, ’s avonds of in het weekend aan de slag kunt.

4. Kijk naar de toekomst

,,Het is vaak erg lastig te bedenken wat je graag zou willen leren’’, zegt Wilthagen. ,,Probeer bij je keuze ook vooruit te denken. Hoe gaat de arbeidsmarkt de komende jaren veranderen?’’ Heb je bijvoorbeeld weinig digitale vaardigheden? Dan kan dat een goede zijn om in te investeren. Leg ook aan je baas uit dat je met het leren van deze vaardigheden klaar bent voor de toekomst van het bedrijf. Het zijn dus eerder goede investeringen, dan een kostenpost.

5. Bekijk de regels

Controleer ook wat de regels zijn binnen het bedrijf rondom leren, adviseert Timmerman van Springest. ,,Vaak staat er in een cao iets over persoonlijke leerbudgetten. Soms mogen werkgevers daardoor geen opleiding weigeren. Als er een vakbond is, kun je die ook benaderen. Vaak worden opleidingen ook als onderdeel van het salaris aangeboden, maar daar wordt uiteindelijk als eerste op beknibbeld door werkgevers - en dat is niet slim.’’

Quote Vaak worden opleidin­gen ook als onderdeel van het salaris aangeboden, maar daar wordt uiteinde­lijk als eerste op beknibbeld door werkgevers Ruben Timmerman, Springest

6. Transitievergoeding

Een laatste en ander belangrijk argument om je werkgever te overtuigen, kan de transitievergoeding zijn, zegt Wilthagen. ,,Als mensen worden ontslagen, moet er een transitievergoeding worden betaald aan de werknemer. Maar als je investeert in mensen, kan dat hiermee worden verrekend. Als een bedrijf bijvoorbeeld moet krimpen en er geen toekomst meer is voor iemand in het bedrijf, kun je diegene helpen met een volgende stap. Met de investering in een opleiding, maakt een werknemer vervolgens een grotere kans elders op de arbeidsmarkt.’’