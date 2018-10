Een forse salarisbonus dwingt nog geen motivatie af

Met de bonus van 500 euro was Wawoe in zijn tijd als hr-manager bij ABN Amro heel blij, want hij was een van de weinigen. Een jaar later werkte hij in Monaco tussen mensen die tonnen verdienden. Het extraatje van 30.000 euro dat hij toen kreeg, deed hem niets. ‘Het is maar met wie je jezelf vergelijkt’, zegt Wawoe tegen work-lifeplatform Intermediair.