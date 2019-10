Een huilbui op de werkvloer is niet langer taboe

Een paar maanden geleden barstte de Amsterdamse Paula Contreras Carballada (42) in snikken uit op haar werk. ,,Ik stond met een collega in het laboratorium waar we les kregen’’, vertelt Contreras Carballada, docent Chemie bij Avans Hogeschool in Breda. ,,Ik was behoorlijk gespannen. De werkdruk was hoog, ook omdat ik tijdelijk lessen van een zieke collega overnam. Ik had daardoor nauwelijks tijd voor mezelf. Mijn collega maakte een opmerking over mijn uiterlijk. Ze vond me er moe uitzien, zei ze. Haar commentaar was blijkbaar de druppel: ik begon meteen te snikken. Mijn huilbui overviel me. Op dat moment vond ik het zelfs heel gênant. Ik was bang dat mijn collega's me hysterisch vonden. Het voelde alsof ik mezelf niet onder controle had.’’