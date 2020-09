Een kwart van de werkenden wordt wel eens gepest: ‘Coronacrisis slecht voor de werksfeer’

Een kwart van de werkenden heeft weleens te maken met pestgedrag, blijkt uit nieuw onderzoek van het CNV. De coronacrisis lijkt daarbij niet te helpen: een vijfde geeft aan dat de werksfeer slechter is sinds de crisis. Thuiswerken geeft pesters vrij spel: ‘Een sneer uitdelen of iemand juist negeren is via de computer makkelijk gedaan.’

Het onderzoek is in opdracht van vakbond CNV uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2500 werkenden. Van hen zegt 26 procent wel eens te maken te hebben met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. 19 procent van de werkenden is het met de stelling eens dat de sfeer op het werk nu slechter is dan voor de coronacrisis.

,,Pesten op het werk is een bekend probleem, maar als je deze cijfers ziet, is het toch schrikken. Een kwart van de werkenden, dat komt neer op meer dan 2 miljoen Nederlanders die hiermee te maken hebben’’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Dit is voor het eerst dat de vakbond zo uitvoerig onderzoek doet naar pestgedrag op het werk, naar aanleiding van signalen van de werkvloer. ,,Door corona zijn de lontjes korter en in een sector als de zorg is de werkdruk ook nog hoger.’’ Waar de crisis eerst nog verbond, neemt dat effect met de tijd af. ,,De situatie duurt al lang, zonder dat we weten wanneer het voorbij is. Het is als een tunnel zonder licht aan het eind. Dat maakt somber en laat irritaties eerder de bovenhand nemen.’’

Thuiswerken

Mensen in de ICT-sector (34 procent) en ambtenaren bij de landelijke overheid (32 procent) krijgen meer dan gemiddeld te maken met pestgedrag. Het feit dat zij het meest thuiswerken kan daar een rol in spelen, aldus Fortuin. ,,Als je op afstand communiceert is het makkelijk om even een tik uit te delen in een berichtje of een vervelende opmerking te maken in een mail.’’ Sommige werkenden worden digitaal buitengesloten. ,,Ze worden compleet genegeerd, een vorm van pesten die je als je met elkaar op de werkvloer bent natuurlijk minder snel hebt.’’

Werkgevers moeten volgens het CNV beter bedacht zijn op de negatieve gevolgen van werken op afstand. ,,Het onderlinge sociale contact is belangrijk om pesten tegen te gaan. Zien we elkaar in het echt dan zie je elkaar ook als mens. Organiseer desnoods een digitale borrel als elkaar ontmoeten echt niet lukt.’’ Leidinggevenden moeten bovendien goed de vinger aan de pols houden. ,,Spreek werknemers afzonderlijk en vraag hoe het echt met ze gaat. Ook al zijn er met corona genoeg andere dingen om mee bezig te zijn, dit is echt noodzaak, zeker als de crisis nog langer gaat duren.’’

Naast pesten is ook discriminatie een hardnekkig probleem op de arbeidsmarkt. De helft van de Nederlandse werkenden zegt tijdens het sollicitatieproces weleens beoordeeld te zijn op onder meer hun leeftijd, afkomst of geslacht:

