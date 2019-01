Efteling zoekt een machinist, voor 2000 euro per maand

Als machinist ben je onderdeel van de magische ervaring die de Efteling haar bezoekers probeert te geven. ,,De functie is natuurlijk bijzonder, maar de werkomgeving zeker ook. Je komt terecht in een wereld waarin wij de gasten willen betoveren. Ze komen om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Daar kun je als werknemer aan bijdragen”, aldus een woordvoerder van de Efteling.

Hierin sta je natuurlijk niet alleen. Bij de Efteling werk je in een team van ruim 2700 medewerkers, die allemaal als doel hebben de gasten een onvergetelijke dag te bezorgen.

Taken

Als machinist ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stoomtrein. Zo start je de trein op en controleer je de trein voor de opening van het park, help je gasten met het in- en uitstappen en zorg je er natuurlijk voor dat de gasten een veilige en gezellige treinreis beleven door het park heen. Aan het einde van dag moet de trein weer worden afgesloten en ontkoppeld.

,,Onze voorkeur is dat de sollicitant vanuit huis binnen een uur in de Efteling kan zijn”, aldus de woordvoerder. Voor de functie is het handig als je geen last hebt van hoogtevrees of evenwichtsstoornissen, en natuurlijk moet je het leuk vinden om met de gasten af en toe een praatje te maken. Enig technisch inzicht is ook een pre. En je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

Het salaris zal tussen de 1849,95 en 2167,27 euro bruto per maand bedragen, op basis van 38 uur per week. Dit aantal uren kan, afhankelijk van de periode van het jaar, enigszins afwijken. De werktijden kunnen variëren, en zullen af en toe ook in het weekend, de avonden of (gedeeltelijk) tijdens de feestdagen vallen. Je kunt tot 21 januari op de vacature reageren.

