Eigen bedrijf beginnen? Dit zijn de lessen van honderden succesvolle ondernemers

Een eigen zaak beginnen is niet niets. Is jouw idee goed genoeg om je veilige baan stop te zetten? Kun je de stress van een eigen onderneming wel aan? De beslissing er zelf op uit te trekken is vaak angstaanjagend. Maar angst, schrijft Guy Raz in zijn boek How I Built This, is absoluut niet hetzelfde als gevaar. Het onbekende is eng, maar hoeft niet gevaarlijk te zijn. Je eerste stappen als ondernemer voelen vaak angstaanjagend, maar ze zijn volgens Raz veel minder gevaarlijk dan de eeuwige spijt dat je het niet gedaan hebt.