Einde aan kantoortuin door corona? ‘Werken doen we thuis, kantoor wordt clubhuis’

‘Skills-pas­poort’ moet werkenden makkelij­ker aan nieuwe baan helpen

8:00 Je cv, wat zegt die opsomming van banen en opleidingen eigenlijk over je als persoon? Aan dit papiertje kan een toekomstige werkgever niet zien wat je allemaal in huis hebt, zegt werkgeversvereniging AWVN. Een nieuw competentiepaspoort moet meer inzicht geven in iemands talenten en ambities.