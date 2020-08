Ellis (27): Ik heb over mijn salaris onderhandeld via de mail

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ellis (27) is consulent werk bij een gemeente.

Wat verdien je?

,,3157 euro bruto, netto is dat 2330 euro. Ik werk 36 uur per week, bij de overheid is dat fulltime.’’

Blij mee?

,,Voor mijn leeftijd en ervaring is het een heel net salaris. Ten opzichte van mijn vorige werk is het ook goed, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een beetje gebluft bij de sollicitatie. Daardoor ben ik er zeker op vooruit gegaan. Tegelijkertijd hoor ik in mijn werk van alles: schuldenproblematiek, verslaving… Ik realiseer me dus hoe goed ik het heb.’’

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb twintig vakantiedagen, het minimale. Sommige mensen werken meer uren in ruil voor extra vakantiedagen. Dat doe ik bewust niet: het werk is best intensief, dus vind ik 36 uur voldoende. Ik kan wel vrije dagen kopen. Ik heb een laptop en mobiele telefoon van werk. Thuiswerken mag, maar ik ben liever op locatie. Daar zie ik mijn cliënten en merk je wanneer ze te laat komen of een slechte dag hebben bijvoorbeeld. Ik vind het fijn meteen een gezicht bij het verhaal te hebben. Mijn werktijden zijn heel flexibel: ik mag starten tussen 07.00 en 10.00 uur ’s ochtends en het kantoor is open tot 22.00 uur ’s avonds. Verder is het je eigen verantwoordelijkheid hoe je de dag indeelt. Dat vind ik heel fijn.’’

Hoe zit het met vakantiegeld en dertiende maand?

,,Ik krijg 17,05 procent ‘individueel keuzebudget’ bovenop mijn salaris. Daarin zit vakantiegeld – zo’n 8 procent – en eindejaarsuitkering. Verder mag je het gebruiken om vrije dagen te kopen of voor opleidingen bijvoorbeeld. Ik kan zelf aangeven wanneer ik het budget wil laten uitbetalen: elke maand of in één keer aan het eind van het jaar. Zelf gebruik ik een deel om reiskosten uit te ruilen: die krijg ik nu netto betaald in plaats van dat ze op m’n brutosalaris worden ingehouden. Ik woon dichtbij dus het is niet veel, zo’n 30 euro per maand. De rest spaar ik op tot december, nu heb ik het toch niet nodig.’’

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Toen ik hier kwam, nog geen jaar geleden. ’s Ochtends had ik een gesprek met collega’s en dezelfde middag had ik mijn arbeidsvoorwaardengesprek. De leidinggevende vroeg wat ik in mijn andere baan verdiende. ‘Dat ga ik niet zeggen’, antwoordde ik. ‘Het gaat om het werk hier.’ Omdat het zo snel ging, had ik nog geen tijd gehad me in te lezen in de salarisschalen. Ik heb gevraagd of ik er later op terug mocht komen en een voorstel op de mail gezet. Mijn leidinggevende is heel relaxt, toch vond ik onderhandelen spannend. Via de mail was het makkelijker. Uiteindelijk zijn we in het midden uitgekomen.’’

Was het salaris een reden om over te stappen?

,,Nee. Ik had in de baan hiervoor een auto van het werk, die mis ik wel een beetje. Maar voor mijn vorige baan reisde ik het hele land door, nu werk ik dichtbij huis.’’

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Het gaat er wel eens over, maar het is moeilijk vergelijken met collega’s. Zij werken er al 20 jaar en zitten bovenaan in de schaal.’’

Zou je het willen weten?

,,Als je weet welke schaal bij een functie hoort, kun je het voor iedereen zo uitrekenen. Dat maakt het niet zo speciaal.’’

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Meer.’’

Wat vindt hij daarvan?

,,Hij heeft me zelf geholpen met de mail opstellen tijdens mijn onderhandeling! Het verschil is niet zo groot tussen onze salarissen en we gooien het toch op één hoop. Maar het is wel leuk hem er af en toe een beetje mee te plagen!’’

Verdient Ellis genoeg?



Leeftijd: 27

Aantal jaar werkervaring: 5

Aantal werkzame uren per week: 36

Opleiding: HBO

Functie: overig

Branche: HRM/personeelsbeleid

Leidinggevend: nee

Budgetverantwoordelijkheid: nee



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 2707 euro bruto.



,,Dat verbaast me niks, de schalen voor starters beginnen vaak bij 2400 of 2700 euro. Het verschil komt denk ik door mijn onderhandeling.’’

