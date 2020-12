FNV: Sluit alle supermarkten tijdens kerst

Om de drukte zoveel mogelijk te spreiden, zijn veel supermarkten deze periode juist langer open. Ook tijdens de kerstdagen. Volgens de sector is dat hard nodig om veilig boodschappen te kunnen doen. Daarnaast is het nauwelijks nog mogelijk boodschappen online te bestellen, alle bezorgmomenten zitten zo goed als vol. En door sluiting van andere winkels, gaan nóg meer klanten richting supermarkt. Toch verwacht Martens geen paniekerige 24 december en volop gehamster in de winkels als een dag later de boel op slot gaat. ,,Het gaat ons niet om klanten pesten, maar om de medewerkers te ontlasten. Gun deze mensen alsjeblieft twee dagen rust. De meesten zorgen er echt wel voor dat ze hun boodschappen tijdig in huis hebben.’’



FNV pleitte eerder deze week bij de overheid voor het sluiten van winkelketens die in eerste instantie na de lockdown toch openbleven, zoals Hema en Action. ,,Dat is gelukt. Goed nieuws voor de veiligheid van zowel klanten als medewerkers want mede door het laten doorgaan van Black Friday en koopzondagen zitten we nu in deze harde lockdown.’’



De vakbond wil op korte termijn in overleg met het kabinet over de wens de supermarkten te sluiten. FNV pleit daarbij voor een inkomensgarantie voor de medewerkers. Martens: ,,Mensen die met de kerst zouden werken, moeten gewoon betaald krijgen, inclusief de toeslagen. Supermarkten hebben het afgelopen half jaar gemiddeld een omzetstijging gerealiseerd van 16 procent en daardoor veel winst gemaakt. Dus die paar dagen dat ze niet open mogen, hoeft geen probleem te zijn. We hopen dat het kabinet ingrijpt.’’