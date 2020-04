Frie (58) is conducteur: ‘Hoe moet het met die anderhalve meter als het weer drukker wordt?’

,,Het betekent dat we zelf veel minder uren maken. Ik fiets veel en mijn tuin ziet er pico bello uit. Naast mijn werkuren geef ik mezelf soms ook op als reserve, voor als er snel iemand nodig is. Ik woon vlakbij mijn werk, dus het is niet zo dat ik dan in mijn pak op de bank zit te wachten totdat er wordt gebeld.”



,,We werken met tal van veiligheidsmaatregelen. De vertrekprocedure is erg belangrijk, want als de trein wegrijdt, kan er van alles gebeuren. De deuren sluiten doe ik nu van buitenaf, om te voorkomen dat ik binnen tussen reizigers moet staan. Pas als alle deuren gesloten zijn, stap ik achterin zelf in. Verder lopen we zo min mogelijk door de trein. En als ik bijvoorbeeld iemand om een legitimatiebewijs vraag, pak ik dat niet aan, maar vraag ik om het even weg te leggen zodat ik het kan controleren.”



,,Er zijn veel minder treinen maar ook veel minder reizigers. Ze reageren gelaten en accepteren dat er een andere dienstregeling is en dat het wat langer duurt. Negatieve reacties krijgen we weinig, gelukkig. Ik mis de reizigers en dat hoor ik ook van collega’s. Het contact met de mensen, een praatje maken, dat is nou juist het leuke van ons werk.”