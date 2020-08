Google lanceert nieuwe functie om te zoeken naar vacatures

Veel werkzoekenden beginnen hun zoektocht naar een nieuwe baan via een zoekmachine. Ook Google speelt daar vaak een rol in. Met de lancering van een nieuwe functie wil het platform het vanaf deze week ook in Nederland mogelijk maken om direct in de zoekresultaten drie vacatures in te zien op basis van een zoekterm en te zoeken op bijvoorbeeld uren en locaties, al voordat ze worden doorverwezen naar een andere website. Google lanceerde al eerder soortgelijke functie met bijvoorbeeld Google Flights, om te zoeken naar vliegtickets.