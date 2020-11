Groot vertrouwensprobleem bij pensioenfondsen: ‘Pensioen is emotie’

,,Pensioen is na het loon de belangrijkste arbeidsvoorwaarde als het om waarde gaat’’, zegt Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds PFZW, waar mensen in de zorg en het welzijn bij zijn aangesloten. Best belangrijk dus dat pensioen, maar de interesse is erg laag merkt hij. En dat leidt tot onbegrip. ,,Er is veel wantrouwen bij de mensen. Ze lezen onheilspellende verhalen over dekkingsgraden en kortingen bij de pensioenen en denken dat zal wel over mij gaan.’’