Heb je een sollicitatiegesprek via Zoom of Skype? Zo maak je een goede indruk

Forse tik op vingers voor baas die werknemers niet beschermt tegen corona

20 mei De inspectie SZW heeft de afgelopen weken ruim duizend meldingen gekregen over mogelijke overtredingen van de coronavoorschriften bij bedrijven. In de meeste gevallen komen werkgevers alsnog in beweging als de inspectie telefonisch contact opneemt. Soms doen ze dat echter niet, zoals een groentekweker in het Friese Waadhoeke. Die heeft inmiddels een flinke tik op de vingers gekregen.