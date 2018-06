Help, mijn nieuwe baas vraagt om een loonstrookje! Mag dat wel?

Quote Ik wordt liever beoordeeld op mijn kwalitei­ten dan op mijn vorige salaris Gerard (28) over zijn vorige sollicitatie Gerard (28) weet het nog goed. De sollicitatieprocedure was afgerond. Alleen het arbeidsvoorwaardengesprek nog en dan zou hij beginnen met zijn nieuwe baan bij een overheidsinstantie. In een mailtje vroeg de personeelsafdeling hem enkele zaken aan te leveren voor het gesprek. Daaronder: een recent loonstrookje. ,,Ik dacht: wacht even. Moet dat? Wil ik dat? Ik word liever beoordeeld op mijn kwaliteiten en de sollicitatiegesprekken dan op mijn vorige salaris."



Met een beetje googelen kwam Gerard erachter dat het aanleveren van een salarisstrook helemaal niet verplicht is. Toch twijfelde hij? ,,Met mijn vorige salaris zat ik al best hoog, dus het aanleveren van het loonstrookje zou in mijn voordeel kunnen werken.



Anderzijds: als ik het niet inleverde, zou er misschien nóg meer mogelijk zijn." Uiteindelijk deed Gerard het wel en steeg hij 'twee treetjes' op de salarisschaal. Daar is hij tevreden mee. Zou hij het bij een volgende sollicitatie weer zo doen? ,,Het lijkt me leuk het ook eens anders aan te pakken. Als ik denk een grote stap te kunnen maken, zou ik het gewoon proberen."

Enquete poll Je nieuwe baas vraagt om een loonstrookje. Doen of niet? Ja, het is geen onredelijk verzoek

Nee, de werkgever gaat het niets aan wat ik nu verdien

Liever niet, alleen als het in mijn voordeel kan werken doe ik het Je nieuwe baas vraagt om een loonstrookje. Doen of niet? Ja, het is geen onredelijk verzoek (10%)

Nee, de werkgever gaat het niets aan wat ik nu verdien (57%)

Liever niet, alleen als het in mijn voordeel kan werken doe ik het (33%)

Voor het blok

Het inbrengen van het laatste loonstrookje is een herkenbaar twijfelpunt bij sollicitanten. De werkgever doet voorkomen alsof het een gebruikelijk onderdeel van de procedure is. Of de personeelsmedewerker somt het simpelweg op in de documenten die je moet aanleveren. Als je niet beter weet, zou je denken dat het erbij hoort. Niks is minder waar, zegt Ron Peters van de FNV. Het staat nergens in de wet. ,,Je hebt het volste recht niet aan die vraag te voldoen."



Het ligt voor de hand waarom werkgevers zo graag dat loonstrookje inzien: ze willen niet een onnodig hoog salaris betalen. Zeker nu sommige sollicitanten hun huidige loon hoger voorspiegelen dan het daadwerkelijk is. Zo hopen werknemers er meer uit te slepen.



Veel sollicitanten, die wél eerlijk zijn, voelen zich echter ongemakkelijk bij het verzoek. Wat heeft je huidige salaris met een totaal nieuwe baan te maken? De reden kan nog gevoeliger liggen. Wat als je bijvoorbeeld in de Ziektewet hebt gezeten en op het recente loonstrookje vermeld staat dat je ziektegeld krijgt? Een salarisstrook inleveren lijkt dan geen optie.



Ook in je voordeel

Werkgevers beklemtonen dat het inbrengen van het loonstrookje ook in je voordeel kan werken. ,,Voor de werkgever is het van belang mensen voor langere tijd aan zich te binden. Ze willen zekerheid," zegt woordvoerder Jannes van der Velde van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN). ,,Met een loonstrookje weten werkgevers wat voor vlees ze in de kuip hebben en wat ze iemand moeten bieden om hem tevreden te houden."



Dat werkgevers het geven van het loonstrookje vaak presenteren als een plicht, ziet Van der Velde niet als een probleem. ,,Sollicitanten kunnen gewoon nee zeggen." Maar dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als sollicitant heb je de gewenste baan nog niet. Dan moet je sterk in je schoenen staan om 'gewoon nee' te zeggen.



Zelfstandig humanresourcesadviseur Linda Zwanenburg vindt de houding van werkgevers dan ook best brutaal. ,,Ze zetten sollicitanten voor het blok. Werkgevers brengen het alsof het standaardprocedure is en de sollicitant durft nergens moeilijk over te doen, want misschien gaat de baan dan aan zijn neus voorbij."

Volledig scherm Linda Zwanenburg, H&R adviseur, vindt de vraag naar een recente salarisstrook 'behoorlijk brutaal' van werkgevers. © Prisca Visser In veel gevallen kan blanco de onderhandelingen ingaan de sollicitant veel opleveren. Zwanenburg: ,,Als je goed research doet, weet wat je waard bent én goed durft te onderhandelen, kun je zomaar een klapper maken van 400 euro extra per maand. Of misschien wel meer!"



Toon je je loonstrookje wél dan is die kans beduidend kleiner. ,,Ziet hij het loonstrookje, dan zal de nieuwe werkgever heus bereid zijn er wat bij te doen, maar niet in die proporties."



Stel dat je het aandurft de loonstrookjesaanvraag te weigeren, sta je dan niet met 2-0 achter? Zwanenburg: ,,Ik voerde een paar jaar geleden zelf sollicitatiegesprekken en de mensen die op hun strepen durfden te staan, vond ik vaak de beste mensen. Die hebben lef en dat zie je ook terug op de werkvloer."

Optioneel

Daarbij komt dat het arbeidsvoorwaardengesprek het sluitstuk is van de sollicitatieprocedure. Ook werkgevers zullen een job niet snel weer intrekken puur vanwege het niet tonen van de salarisstrook.



Zwanenburg heeft tenslotte wel een suggestie. ,,Het zou goed zijn als werkgevers in hun mails stellen dat sollicitanten optioneel een loonstrook mogen aanleveren. Het kán natuurlijk in je voordeel werken. Maar als jij die onderhandeling zonder loonstrook aandurft: go for it!"