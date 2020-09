Het werk van Rutger (43) lag stil, nu is hij coronatester

Eén van die nieuwe medewerkers in de coronateststraat is Rutger van der Meer (43) uit Utrecht. Voor de coronacrisis had hij een eigen bedrijfje en was hij freelance bedrijfsleider bij Tivoli/Vredenburg. ,,Ik dacht dat het hier meer lopende band werk zou zijn, maar dat is juist helemaal niet het geval. Het is interessant werk, dat er echt toe doet. Heel anders dan mijn andere werk.”