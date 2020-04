Het Zeigarnik-effect: dit is waarom we ons ergeren als taken nog niet af zijn

Obers

Allemaal de schuld van het Zeigarnik-effect. Taken die niet af zijn, blijven in ons hoofd spoken en zorgen dat we ons maar moeilijk op iets anders kunnen focussen. De Russische psychologe Bluma Zeigarnik ontdekte dit verschijnsel al in 1927. Zij merkte op dat obers moeiteloos bestellingen kunnen onthouden, maar zo gauw het eten uitgeserveerd was of de rekening betaald, dan vergaten ze de details.