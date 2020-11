Hier moet je op letten als je een online-sollicitatiegesprek voert

Op zoek naar nieuw werk? Je bent in tijden van corona helaas niet de enige. Opnieuw beginnen kan lastig zijn, zeker als je lang niet meer hebt hoeven solliciteren. In deze reeks helpt trainer en auteur Mirjam Wiersma jou om je sollicitatieskills weer helemaal up-to-date te maken. Vandaag deel vier: een online-sollicitatiegesprek.

Corona houdt ons in zijn greep en de kans is dan ook groot dat je sollicitatiegesprek online plaats gaat vinden. Een videogesprek duurt vaak korter, is intensiever en vermoeiender. Het werkt dus niet helemaal hetzelfde als een ‘live’-gesprek. Waar moet je op letten? Dit moet je doen en laten voor een goed online-sollicitatiegesprek:

1. Oefen

Vraag welk videobelprogramma gebruikt gaat worden en oefen er uitgebreid mee: hoe gaat je microfoon aan en uit? Zit er een chatfunctie in? Kun je groeps- en 1-op-1 chatten? Kun je je scherm delen? Zo ja, welke documenten wil je voor je gesprek openen om te delen? Is er een whiteboard-functie? Een toelichtende krabbel kan een aangename onderbreking zijn van het steeds naar elkaars gezicht kijken. Houd het wel kort, na een onderbreking is het fijn de ander(-en) weer te zien.

2. Reageren

Als je beeldbelt, zit er een kleine vertraging in de verbinding. Waar je even instemmend kunt hummen of bevestigend ‘zeker!’ kunt roepen bij een face-to-facegesprek, kun je dat nu beter niet doen. Het kost tijd om van de microfoon van de een over te schakelen naar die van de ander. Dat schakelen stoort, laat de ander dus rustig uitpraten.

3. Non–verbaal

Je kunt wel non-verbaal reageren. Steek even je duim omhoog, steek je hand op als je wat wilt zeggen en knik duidelijk met glimlach ter bevestiging. Check even welke mogelijkheden het gebruikte programma heeft, vaak vind je er ook een digitale versie van je hand opsteken en ‘duimpje omhoog’.

4. Je uitstraling

Staat je camera te hoog of te laag? Je lijkt arrogant – je kijkt op je gesprekspartner neer – of juist onderdanig. Pak een stapel boeken en varieer met de hoogte van je laptop. Zorg dat je recht in je camera kijkt en je ogen goed te zien zijn. Licht op je gezicht helpt, bij voorkeur daglicht. Probeer daarom voor een raam te gaan zitten. Vermijd tegenlicht. Alleen je gezicht in beeld is wel erg dichtbij, in een offlinegesprek zitten we er ook niet zo bij. Laat dus iets meer van jezelf zien.

5. Wat is in beeld?

Vervaag je je achtergrond of voeg je een foto in? Misschien heb je een mooie werkkamer? Zorg dat wat verder te zien is, niet afleidt. Een plant is prima, een stapel post niet. Een rommelige omgeving straalt ook op jou af; het lijkt alsof je je zaken niet helemaal op orde hebt.

6. Je kleding

Wat je aan hebt, is even belangrijk als bij een offlinesollicitatiegesprek. Probeer in je kledingkeuze rekening te houden met de bedrijfscultuur: zoek bedrijfsvideo’s om alvast een blik naar binnen te werpen. De kleding die je draagt, heeft ook impact op je eigen gevoel en functioneren. Strak in het pak haal je bijvoorbeeld betere onderhandelingsresultaten, blijkt uit onderzoek.

Blooper

Als achtergrond upload ik een mooi kantoorinterieur. Alleen, als ik me iets te enthousiast beweeg, verdwijn ik helemaal uit beeld: magisch! Maar toch niet zo professioneel...

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten om blijer en productiever aan het werk te kunnen.

