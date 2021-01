Hoe huisvesting van arbeidsmigranten deze politica de das omdeed

‘Sta je bij die grote zwarte schuur? Nee dan moet je nog even doorrijden’, navigeert Zwinkels me het laantje door. Gedesoriënteerd sta ik met mijn auto tussen de weilanden. De vorige keer dat ik hier was, was de dag na de landelijke verkiezingen in 2017. Zwinkels stond op de lijst voor het CDA maar haalde de Tweede Kamer net niet.