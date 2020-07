Hoe krijg je taken een stuk sneller af? Denk aan de Wet van Parkinson

Het kan maar zo zijn dat je werkdag er in deze coronatijden heel anders uit ziet. Grote kans dat je vanuit huis werkt met veel vrijheid om je eigen dag in te delen. En waar moet je dan eigenlijk op letten om toch het maximale uit je thuiswerkdag te halen? Daar kan het mini-experiment van vandaag je bij helpen.

Je kunt gewoon aan de slag gaan, maar je kunt ook per taak bepalen hoe lang je erover mag doen. Volgens de Wet van Parkinson, vernoemd naar de Britse historicus die er voor het eerst over schreef, is het nu eenmaal zo dat een taak de tijd vraagt die jij hem geeft. Als je meer tijd uittrekt om iets te doen, dan blijkt dat je die tijd ook helemaal gaat gebruiken.

Maximale ruimte

Begin je aan een taak zonder dat je er een tijd aan hebt gehangen, dan voelt dat als maximale ruimte en doe je er dus ook langer over. Als je onder druk staat en je taak minder tijd gunt dan die voor je gevoel nodig is, ben je vaak sneller klaar.

Bij het uitvoeren van welke taak dan ook zijn er dus twee valkuilen: ergens aan beginnen zonder dat dat je eerst hebt bepaald hoe lang je er over mag doen, of veel meer tijd inruimen voor een taak dan je werkelijk nodig hebt. Beide zorgen ervoor dat je meer tijd kwijt bent dan noodzakelijk. Dan is de oplossing voor hoe je een taak sneller afkrijgt ook helder: kies per taak voor je begint hoe lang je er over mag doen en kies daarbij een scherpe tijdsduur.

Mini-experiment: plaats tijdsdruk op elke taak

Werk eens een week lang met de Wet van Parkinson in je achterhoofd. Bepaal steeds als je ergens aan begint hoe lang je er maximaal over mag doen. Maak het jezelf niet te makkelijk en kies een scherpe tijdslimiet: eentje die voor je gevoel net te krap is.

Effect

Ik ruim mijn agenda graag leeg voor een grote taak en ga er dan eens rustig voor zitten. Ik vind het fijn om het gevoel te hebben dat ik ruim de tijd heb om iets af te ronden. Steeds onder druk werken is niet zo mijn ding. Ik besloot het experiment aan te gaan bij het schrijven van een offerte. Het ging om een aanvraag voor een nieuwe workshop die ik nog nooit gegeven had. En de workshop was ook alleen nog maar een idee. Opzet, inhoud, interactieve elementen; alles moest ik nog ontwerpen. De offerteaanvraag kwam op de eerste dag van mijn vakantie binnen, vlak voordat ik op reis zou gaan en ik had maar twee uur om hem te beantwoorden.

In slechts twee uur én een workshop ontwerpen én er een boeiende, aansprekende offerte over schrijven leek me een onmogelijke opgave en was in elk geval een veel strakker tijdslot dan ik realistisch vond. Maar ik ging de uitdaging aan.

Quote In twee uur én een workshop ontwerpen én er een boeiende, aanspreken­de offerte over schrijven leek me een onmogelij­ke opgave

Maar wat bleek? Het opleveren van die offerte lukte me in echt in twee uur. De opdracht is me ook gegund, dus de offerte zelf was ook goed. Parkinson’s Wet werkt voor mij, want ik weet zeker dat ik veel meer tijd aan de offerte had besteed als ik die aan mezelf had gegeven.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur. Meer weten over Mirjams mini-experimenten? Lees haar boek Elke werkdag een topdag (2019).

Kun je je soms maar moeilijk concentreren op je werk? Coach Charlotte van ‘t Wout helpt je de juiste focus te vinden: