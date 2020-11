Hoekstra: KLM-piloten weigerden om geheim contract vertrouwelijk in te zien

Pilotenvakbond VNV heeft in de zomer het aanbod afgeslagen om de voorwaarden in te zien die de regering aan KLM stelt voor de 3,4 miljard euro aan steun. Dat zegt het ministerie van Financiën in reactie op uitlatingen van VNV-voorzitter Willem Schmid, die beweert dat het contract 'geheim’ is en dat hij dus niet precies weet wat de eisen zijn.

Volgens Financiën heeft minister Wopke Hoekstra met KLM afgesproken dat de afspraken, vastgelegd in een term sheet, vertrouwelijk zijn. Reden daarvoor is dat er ‘bedrijfsvertrouwelijke informatie’ in het document staat. Wel zijn de 'relevante passages over de arbeidsvoorwaarden’ gedeeld met de bonden.

,,KLM heeft in overleg met het ministerie van Financiën al eerder de bonden de mogelijkheid geboden het document vertrouwelijk in te zien", aldus de woordvoerder van Hoekstra. Dat zou deze zomer zijn gebeurd. VNV wilde echter geen gebruik maken van het aanbod, aldus het ministerie.

Ramkoers

VNV is op ramkoers met Hoekstra, nu de pilotenvakbond als enige bond weigert om zich te binden aan een langjarig loonoffer. Hoekstra eist dat al het KLM-personeel instemt met matiging van de lonen tot 2025, wanneer de steunoperatie afloopt. De piloten willen echter maar voor twee jaar tekenen. Hoekstra heeft vanwege die weigering besloten voorlopig niet met extra geld over de brug te komen om de noodlijdende luchtvaartmaatschappij in de lucht te houden.

Schmid zegt in een interview met deze site dat de piloten bereid zijn ruim 20 procent van hun loon in te leveren, maar dat dan wel precies helder moet zijn waar zij voor tekenen. Schmid: ,,Maar nu is de termijn onduidelijk en de inhoud van het contract ook. Dat kan ik niet met mijn leden bespreken. Ik kan niet tekenen om de arbeidscontracten van duizenden mensen aan te passen op basis van een contract dat ik niet heb en niet mag delen. Dat is als voor een hypotheek tekenen waarvan je de voorwaarden niet kent.’’

Vergeefs

VNV vroeg eerder vergeefs om een gesprek met Hoekstra. Die vindt echter dat het aan KLM zelf is om met het personeel afspraken te maken. Schmid erkent dat er niets anders op zit dan met het bedrijf afspraken te maken. ,,We gaan dit natuurlijk wel oplossen", stelt hij. VNV zal volgens hem doen wat noodzakelijk is om KLM te redden. ,,Wat we hebben gedaan, zou voldoende moeten zijn. Als het verder moet, oké, dan gaan we kijken hoe we dat moeten opschrijven.”

