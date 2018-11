Hoogleraar: ‘Elkaar complimenteren is superbelangrijk’

‘Toe aan rust? De herfst is dé tijd van loslaten’

9 november Kun jij je ook zo melancholisch voelen deze tijd van het jaar? De herfstmaanden maken pijnlijk duidelijk dat het onbezorgde genieten van de zomer nu echt voorbij is. Al was je ook wel toe aan wat rust. En raad eens? De herfst is de uitgelezen periode om het wat rustiger aan te doen, schrijft work-lifeplatform Intermediair.