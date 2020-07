Hygiënemanager Marijn (32) zorgt met zijn team voor een brandschoon hotel

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Marijn de Waardt (32), ‘Hygiene and Wellbeing Leader’ bij hotelketen Hyatt.

Je bent hygiënemanager bij de vestiging op Schiphol. Hoe leg je aan je vrienden uit wat voor werk je doet?

,,Tot voor kort was ik facility manager: ik hield me bezig met de dagelijkse schoonmaak, maar ook met de technische dienst. Door corona is dat veranderd. De schoonmaak is nog belangrijker geworden. We doen bij Hyatt eigenlijk nog meer dan de regels van het RIVM voorschrijven. We willen zorgen dat mensen zich veilig voelen, zowel de gasten als collega’s.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

,,Sommige gasten zijn bang om te reizen of om naar een hotel te gaan. Voor hen is het heel fijn als we vertellen wat we doen en wat voor maatregelen we nemen. We hebben onder andere schermen van plexiglas, houden afstand en door het hele hotel staan stations om je handen te desinfecteren.”

Hoe beïnvloedt dit jouw dagelijkse werkzaamheden?

,,Ik probeer de mensen die ik aanstuur te trainen in het ‘nieuwe normaal’. In kleine groepjes geven we uitleg over het virus, wat het doet en welke materialen we waarom gebruiken. Ik geef tips en tools hoe ze binnen de maatregelen kunnen werken en toch goede service kunnen verlenen. Ook ben ik veel op de vloer aanwezig om mee te lopen en ‘on-the-job’ training te geven.”

En je werkt regelmatig in volledige bescherming, met een mondkapje op. Hoe ervaar je dat?

,,Het grootste verschil zit in het contact met gasten. Hoe lach je zonder je mond te gebruiken? Mijn advies is om een open houding te hebben en te benoemen dat je afstand moet houden. Dan is het ijs meteen gebroken.”

Het is vast even wennen, zo’n hele nieuwe functie in coronatijd?

,,We hebben het geluk gehad dat we als hotel de hele tijd open konden blijven. Daardoor hebben we vanaf het begin al kunnen schakelen en onze procedures kunnen aanpassen. We hebben draaiboeken klaarliggen voor alle scenario’s. Dat is een groot voordeel. Het is wel raar, dat ik, als er iemand binnenkomt, nog steeds op iemand af wil stappen en de neiging heb om een hand te schudden. Dat zit er niet meer in, maar het is al een stuk normaler dan een maand geleden.”

Wil je dit zelf blijven doen tot aan je pensioen?

,,Ik doe het nu met erg veel plezier, maar hoe de toekomst eruitziet, durf ik niet te zeggen. Ik ben begonnen in het restaurant, later zat ik bij de frontoffice, en nu geef ik dagelijks leiding aan twee afdelingen. Ik ben heel blij met de doorgroeimogelijkheden binnen dit bedrijf en daarmee de kans om in korte tijd zoveel afdelingen te leren kennen.”

Verwacht je dat deze functie zo lang zal blijven bestaan?

,,Dat weet je natuurlijk niet, maar ik verwacht dat het de komende tijd uitgebreid zal worden. Het coronavirus heeft echt iets veranderd in de wereld op het gebied van hygiëne.”

Ook bij bijvoorbeeld restaurants of openbare plekken, zal een hygiënemanager handig kunnen zijn. Aan welke vereisten moet je voldoen om deze functie goed te kunnen doen, denk je?

,,Je moet een passie hebben voor schoonmaken en trots zijn op het team waarmee je werkt. Ik ben elke ochtend ongelooflijk trots als ik binnenkom en alles er prachtig bij ligt. Daar krijg ik een kick van. Daarnaast moet je een hoop lezen om op de hoogte te blijven van alle richtlijnen en bovendien flexibel zijn om snel in te kunnen spelen op de veranderende situatie.”

En uit de passie voor schoonmaak zich ook thuis?

,,We hebben een hele handige robot thuis die stofzuigt, zodat alles prachtig mooi schoon is als we thuiskomen van werk. Maar ik merk ook dat ik thuis de regels hanteer. Als ik op werk twintig seconden mijn handen was, moet ik dat thuis ook doen, anders heeft het niet veel zin. Over de werking van het virus vertel ik ook mijn medewerkers zodat ze begrijpen wat we werkelijk doen.”

