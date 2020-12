Ikea-medewerker: ‘Sommige klanten hebben maling aan het houden van afstand’

Alle kantoren leeg tijdens lockdown? Deze IT’ers bewaken het fort

10:06 Een stil en verlaten kantoorpand, je zal er maar zitten zo rond de feestdagen. Terwijl de rest van het bedrijf thuiswerkt zitten sommige IT’ers al sinds de eerste coronamaatregelen op locatie, in een klein team of zelfs helemaal alleen. Drie IT-medewerkers vertellen over hun werk in coronatijd. ‘Sommige collega’s heb ik al een half jaar niet gezien’.