In de coronacrisis onderhandelen over je salaris? ‘Ga het gesprek juist aan’

De coronacrisis hakt er bij veel bedrijven goed in. Is het dan wel wijs om over je salaris te onderhandelen? Dat kan prima, zegt onderhandelingscoach en schrijver Merel van der Wouden. Met haar tactieken helpt ze klanten gemiddeld een 30 procent hoger salaris binnen te slepen.

Veel Nederlanders zijn bang dat ze hun baan kwijtraken door de coronacrisis. Maar het gaat ook veel bedrijven nog steeds voor de wind, dus ook nu kun je een onderhandelingsgesprek over opslag starten met je baas. ,,Ga juist het gesprek aan, je kunt namelijk ook vragen of het er over twee of drie maanden wel in zit”, zegt Merel van der Wouden, onderhandelingscoach.

Positieve nee

Klanten van Van der Wouden krijgen gemiddeld 30 procent meer salaris na het coachingstraject. Hoe ze dat doet? Van der Wouden heeft van onderhandelen een sport gemaakt, ze vindt het leuk om te doen. ,,Je kunt mij er echt voor wakker maken, ik heb al zo veel onderhandeld in mijn leven. Maar ook ik heb niet altijd een ‘ja’ gekregen.”

Maar dat is niet het einde van het onderhandelen voor de coach, ze geeft als tip: vraag of je die opslag over een paar maanden wel kunt krijgen of op een andere manier gecompenseerd kan worden en laat die afspraak vastleggen. Ondertussen kun jij werken aan de punten waardoor je wel het salaris krijgt dat je verdient.



Een van haar andere tactieken is de positieve nee-methode. Die bestaat uit: eerst een ‘ja’, ‘ja, ik wil de baan’. Daarna een ‘nee’ tegen het voorstel. Vervolgens sluit je af met een positief ingestoken antwoord, ‘maar ik doe het wel voor deze prijs’. ,,Meteen met een negatieve reactie beginnen, betekent weerstand. Je moet de ‘nee’ tactisch insteken.”

Voorwaarden

Een strijd moet het nooit worden, zegt de coach. Een onderhandeling kent geen verliezers, alleen maar winnaars. ,,Je hebt een gezamenlijk belang, vooral bij een sollicitatie. De werkgever is blij dat jij werk voor hem gaat verrichten en jij bent blij dat je werk krijgt.” Als het voorstel je niet bevalt en je tegenvoorstel wordt ook niet geaccepteerd: durf dan gewoon ‘nee’ te zeggen. Want anders neem je een baan aan die niet voldoet aan jouw voorwaarden, zegt Van der Wouden. ,,Het wordt dan als een relatie die het toch niet helemaal voor je is, daar word je niet blij van.”



Als jij na het gesprek naar buiten loopt met het uitzicht op een salaris of tarief dat je voor ogen hebt, dan doet dat wat met je, weet Van der Wouden. ,,Je voelt je dan meer gewaardeerd. Waardering zit ‘m daarbij niet alleen in het salaris, maar ook in dat wordt gezien wat je waard bent.”

Loonkloof

Van der Wouden coacht voornamelijk vrouwen die graag een beter salaris of tarief willen, maar niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Al bij hun eerste baan doen veel vrouwen al geen tegenvoorstel. Ruim 80 procent van de klanten van Van der Wouden herkent zich hierin. Een eerste valkuil voor vrouwen bij onderhandelingen. ,,Ze zijn op dat moment veel te blij dat ze de baan hebben gekregen en denken niet eens na over een tegenvoorstel.”

Daar begint al direct een loonkloof te ontstaan tussen mannen en vrouwen. Maar het ligt niet alleen aan de houding van de vrouw, benadrukt Van der Wouden. Vrouwen hebben ook last van stereotypering. Zo wordt van vrouwen gedacht dat ze geen goede onderhandelaars zijn. ,,Mede daarom krijgen wij minder vaak wat we willen dan mannen omdat bij vrouwen ander gedrag wordt verwacht.”

Het gekke is dat vrouwen van nature eigenlijk heel goede onderhandelaars zijn, stelt Van der Wouden. Maar voor zichzelf onderhandelen kunnen ze dan weer minder goed. ,,Waarschijnlijk is het veel makkelijker om te onderhandelen als het niet over jezelf gaat.” Een andere verklaring is waarschijnlijk dat veel vrouwen het moeilijk vinden om ‘nee’ te zeggen. De derde valkuil. ,,Vrouwen zijn bang om de baan, klus, promotie niet te krijgen als ze ‘nee’ zeggen en ze zijn bang om de relatie te beschadigen. Ze willen graag aardig gevonden worden.”

Zelf onderhandelen? 5 tips:



1. Onderbouw je voorstel

Onderbouw je tegenvoorstel met objectieve feiten uit een marktwaarde-onderzoek. Onderzoek hoeveel anderen verdienen met jouw ervaring in die functie.



2. Geloof in jezelf

Ga bij jezelf na waar je kwaliteiten liggen, wat je ervaring is, welke projecten je gedaan hebt en wat je hierdoor waard bent. Jij bent uniek, geloof dat ook voor 100 procent.



3. Win-win-onderhandelen

Ga erin met het idee dat beide partijen gaan winnen, zie het als een win-win-onderhandeling. Accepteer geen voorstel waar je niet achterstaat.



4. Een nee is ook oké

Doe het niet voor minder en geloof jezelf daar ook 100 procent in. Je krijgt wel weer een nieuwe kans.



5. Nadenken mag ook

Het is niet erg als je niet meteen een antwoord hebt, laat je niet gek maken door andermans deadline. Je mag er best even over nadenken.