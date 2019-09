In deze Europese landen verdien je gemiddeld het meest

In Europa leven veel burgers in relatieve welvaart. Toch zijn er in de gemiddelde lonen soms grote verschillen te ontdekken, meldt Het Laatste Nieuws . In welke landen van de Europese Unie verdien je het meest voor je harde werken?

Het traditionele beeld van Luxemburg als sterke economie, blijft bestaan. Het netto maandloon bedroeg er in 2018 gemiddeld 3159 euro. Luxemburg kent volgens Business Express bovendien het hoogste minimumloon in Europa, namelijk 1998,59 euro bruto.

In de statistieken van Eurostat voert Luxemburg de lijst van de Europese Unie aan als het op nettojaarloon aankomt. Een alleenstaande zonder kinderen, met een gemiddeld loon voor Luxemburg, verdiende er in 2018 gemiddeld 41.943,59 euro netto op jaarbasis. Een getrouwd stel met twee kinderen, met beiden een gemiddeld loon, verdiende er in 2018 gemiddeld 93.378,66 euro. Een enorm verschil met de landen in de staart van de lijst: Litouwen (18.043,16 euro), Roemenië (12.183,13 euro) en hekkensluiter Bulgarije (11.066,87 euro).

Goed wonen en verdienen in Scandinavië

Niet alleen is het heel goed wonen in Scandinavië – Finland, Noorwegen en Denemarken vormen de top drie van ‘gelukkigste landen ter wereld’ – je verdient er ook niet slecht. Elk jaar zijn de Scandinavische landen bovenaan het lijstje terug te vinden.

In het voorbeeld van het getrouwde stel met twee kinderen, staat Noorwegen net onder Luxemburg in de lijst, met een gemiddeld (samengevoegd) nettojaarloon van 92.578,49 euro. In Denemarken, Zweden en Finland lag dat gemiddelde loon in 2018 iets lager, respectievelijk 76.249,66 euro, 69.186,79 euro en 64.008,39 euro.

Nederland en buurlanden

Maar hoe doen wij het zelf? Vergeleken met onze buurlanden liggen de gemiddelde lonen in Nederland redelijk hoog. Vorig jaar verdiende een getrouwd Nederlands koppel met twee kinderen gemiddeld 76.491,62 euro. In Duitsland was dat 66.501,13 euro en in België 63.595,75 euro op jaarbasis. Iets verderop, in Frankrijk, ligt het gemiddelde nog wat lager. Een getrouwd stel met twee kinderen moest het daar doen met 59.340,57 euro gemiddeld.

