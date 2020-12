Je baankansen verbeteren? Zes tips om coronaproof te netwerken

Haalde jij stiekem opgelucht adem toen je je realiseerde dat corona ook betekent dat je geen netwerkborrels of andere events meer af hoeft? Als sollicitant verkoop je op zo’n event of borrel jezelf en juist dat vinden we vaak lastig en oncomfortabel.



Het heeft echter wel zin om uit je comfortzone te stappen, want netwerken kan je wel degelijk meer mogelijkheden en zelfs een baan opleveren. Netwerken – nu online – is een factor van formaat die je niet kunt laten liggen. Al is het alleen maar omdat voor sommige functies nooit geadverteerd of officieel geworven wordt: je moet ze via je netwerk horen. Een groot deel van de vacatures wordt zo, via via, vervuld. ,,Als ze je niet kennen, kunnen ze ook niet voor je kiezen”, zegt ook personal branding-expert Chris Potter. Dat zal in coronatijd niet anders zijn.

Schildpad

Zit je ook graag in huispak met pantoffels op de bank? Dan ben je niet de enige. The Lily noemt het ‘turtling up’: als een schildpad kruipen we in de coronacrisis liever in onze schulp. Juist eropuit gaan en nieuwe contacten opzoeken – en dat moet dan ook nog eens online – is lastiger. Tijd voor actie!



Do’s voor beter online netwerken:



1. Begin op LinkedIn

LinkedIn is gezien het massale gebruik een goed startpunt. Ook andere sociale media zijn natuurlijk prima.



2. Ga actief op zoek

Zoek bijvoorbeeld via brancheorganisaties online borrels of webinars, waarbij er mogelijkheden zijn om met anderen in contact te komen. Ga actief online op zoek waar je in jouw werkveld bij aan kunt sluiten.



3. Laat weten dat je beschikbaar bent

Mag iedereen weten dat je een baan zoekt? Voeg dan in LinkedIn het groene kader met de tekst #open-to-work toe aan je profielfoto (zet deze functie aan in je profielsectie).



4. Zoek contact

Benader actief anderen om te linken. Hebben jullie iets gemeenschappelijk? Schrijft deze persoon voor jou interessante blogs? Wil je graag contact leggen, omdat je in een virtuele koffiedate meer zou willen horen over de organisatie waar deze persoon werkt? Leg dat uit in een berichtje bij je uitnodiging (stuur dus niet de standaard versie).



5. Maak een Zoom- of belafspraak

Zorg dat je jouw nieuwe contact ook echt spreekt via de telefoon of videobellen. Stuur daarna nog eens iets toe dat voor de ander interessant is en waarmee je je eigen expertise kunt illustreren.



6. Zorg voor zichtbaarheid

Sluit je op LinkedIn en andere sociale media aan bij groepen die bij je interesses op werkvlak passen. Laat van je horen en reageer inhoudelijk (geef niet alleen een duimpje omhoog) op posts van anderen waarbij je – overdrijf niet! – ook subtiel toont waar je interesse en deskundigheid ligt.

Valkuilen

Maar pas op, opdringerig gedrag bij het netwerken is irritant. Op een netwerkborrel zag ik eens twee snel geklede professionals met visitekaartjes flitsen. Ze verplaatsten zich op hoge snelheid door de borrelruimte en ook ik kreeg hun visitekaartje in mijn hand gedrukt. Tijd voor een echt gesprek bleef er niet over. De volgende ochtend vond ik in mijn mailbox ideeën voor een nieuwe vormgeving van mijn pr. Dat was niet besproken, ik was er niet naar op zoek én het conceptontwerp sprak me niet aan.



Zonder dat ik ook maar iets had toegelicht over waar ik met mijn bedrijf voor sta en naar toe wil, iets toesturen met de onderliggende boodschap dat het allemaal heel anders moet? Online en offline is dat gewoon geen goed idee.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten om blijer en productiever aan het werk te kunnen.

