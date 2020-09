‘Je hoeft echt niet altijd blij rond te springen op je werk’

thuiswerkspecial Maakt thuiswer­ken gelukkiger? ‘Verband tussen videobel­len en uitputting’

29 augustus Thuiswerken heeft invloed op het geluksgevoel van de werknemer. Zo ervaren we veel autonomie, wat we fijn vinden, maar leveren we op het gebied van sociaal contact en groei juist in. Hoe gaan we daarmee om?